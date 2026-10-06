El Ponchito comenzó con música, danza y la emoción de los más chicos

Con la emoción de los más chicos por subir al escenario y el acompañamiento de las familias desde la platea, este martes comenzó una nueva edición de El Ponchito 2026 en el Escenario Mayor del Predio Ferial. La apertura dio inicio a seis jornadas destinadas a celebrar el talento de las infancias y juventudes catamarqueñas, con una programación que reúne música, canto, danza y distintas expresiones artísticas.

Desde las primeras horas de la jornada, el escenario se convirtió en el punto de encuentro para niños, niñas, adolescentes, familias y formadores que participan de este espacio. La propuesta comenzó con la presencia de "Antonio Fierro", el entrañable personaje interpretado por el artista "Ronda" Vázquez, quien tuvo a su cargo la conducción de la jornada inaugural y volverá a acompañar a los chicos durante el cierre previsto para el domingo.

Para dar comienzo formal a la fiesta, "Antonio Fierro" subió al escenario acompañado por niños de Takiri Ballet, al ritmo de "Que se vengan los chicos", en la voz de Mercedes Sosa.

Durante la apertura, la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín, felicitó a los chicos que participaron de este primer momento y puso especialmente en valor el acompañamiento de las familias en los procesos artísticos.

"Gracias a los papás que acompañan, que contienen y que les dan fuerzas a estos niños para que sean unos grandes artistas y unas grandes personas cuando sean mayores", expresó Maubecín. La funcionaria también dejó formalmente inaugurada la edición 2026 de El Ponchito con un mensaje centrado en el encuentro, el talento y el acompañamiento a las infancias.

"Que sean seis días de fiesta, talento, cariño y un encuentro para todos los catamarqueños que vienen a acompañar a nuestras infancias, que es donde tenemos que poner todo nuestro empeño y amor", señaló. Y agregó: "Que crezcan fuertes, sanos y sobre todo libres. Que nunca pierdan el deseo de triunfar y ser felices".

La Orquesta Infantil y Juvenil de Choya abrió la jornada artística

El primer número artístico de esta edición estuvo a cargo de la Orquesta Infantil y Juvenil de Choya, integrada por cerca de 35 niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 16 años.

La presentación permitió que los jóvenes músicos desplegaran su trabajo sobre el Escenario Mayor y, al mismo tiempo, puso en escena el resultado del proceso sostenido de formación que desarrolla la orquesta con sus integrantes. Kevin Vega, profesor de percusión y exintegrante de la propia formación, destacó la importancia de que los chicos puedan atravesar experiencias de estas características.

"Es una linda experiencia para ellos poder tocar en un escenario grande, junto con sus compañeros, seguir sumando experiencias y ver cómo aprenden día a día", señaló. Vega también remarcó el valor del vínculo que se construye dentro de la orquesta, donde los ensayos y las presentaciones forman parte de un proceso de aprendizaje compartido.

"Hay compañerismo. Ir a los ensayos, compartir y aprender cosas nuevas los entusiasma, y estas presentaciones los motivan un poco más a seguir aprendiendo", explicó.

Danza, canto y más en el Escenario Mayor

La mañana continuó con una amplia participación de agrupaciones y academias de danza. El escenario recibió las propuestas del Estudio de Danzas SuperArte, Árabe Show Dance, APR - Academia a Puro Ritmo, Ritmos Kids Team Dance y Ritmos Kids Urban Team, que llevaron diferentes estilos y coreografías ante el público.

Luego fue el turno de Jazmín Evangelina, quien presentó un repertorio que incluyó una versión de "Mil horas", de Andrés Calamaro, y "Farsante", en la versión de Luz Gaggi. Después de su presentación, Jazmín relató las sensaciones que experimentó al enfrentarse a un escenario de estas dimensiones.

"Estuve nerviosa, pero sentí alivio al subir al escenario. Un escenario como el del Poncho, que es muy grande, da nervios, pero la confianza aparece cuando la música empieza a sonar", contó.

La joven estuvo acompañada por actores del grupo Sinvergüenza y, durante su última canción, sumó a las bailarinas Antonela y Mía.

Otro de los momentos destacados de la mañana tuvo como protagonista a Noah Valentín Velázquez, quien recorrió distintos ritmos, interpretó versiones de chamamé y generó participación entre quienes acompañaban desde el público.

Los aplausos se hicieron sentir especialmente durante "Para bailar La Bamba" y, antes de despedirse del escenario, Noah también se animó al zapateo.

Las voces infantiles también fueron protagonistas

La jornada incluyó además la participación de los chicos del Taller de Canto y Técnica Vocal de Niños de EVEA, quienes interpretaron "Que canten los niños", de José Luis Perales, y "De ellos aprendí", de David Rees.

Esta última canción está inspirada en recordadas películas de Disney y Pixar. Dentro de la presentación del taller, la pequeña Isabela tuvo además su momento como solista con "La Perla", de Rosalía.

El primer tramo de actividades antes del receso del mediodía se completó con las presentaciones de Academia con Brío, Estudio de Danzas Fusión, Agrupación Virgen del Valle y el Ballet Juvenil del Centro Educativo y Terapéutico Amaneceres.

De este modo, la primera parte de la jornada dejó una sucesión de propuestas en las que niños, niñas y adolescentes pudieron mostrar sobre el Escenario Mayor aquello que trabajan durante el año en sus distintas academias, talleres, agrupaciones y espacios de formación.

La programación continúa durante la tarde

La fiesta no se detuvo al mediodía. La programación del primer día retomó a las 15, con la participación de los talleres de Piano y Canto del Estudio de Arte Katya Germán, la Academia de Inclusión Folklórica Luis F. Bazán, Academia Amanecer Danzando, la Delegación Los Varela y el Taller de Danza y Malambo El Ranchito.

La grilla también contempla la participación de Takiri Ballet, Ballet Folklórico SOEM, Ballet Folklórico de Primaria del I.S.E.G. Hood, Delegación Huillapima, Academia El Manchao, SG Estudio de Danza, Academia Rebelión Gaucha, Academia de Danzas Jardín de Luz y Fervor, Academia Espíritu Gaucho y Academia El Malambo.

A estas propuestas se suman los grupos Jefas del Flow, The Lockers y Pulso, pertenecientes al Estudio de Danzas Stredancinglove. La diversidad de propuestas forma parte de una programación que busca reunir diferentes disciplinas, estilos y experiencias artísticas protagonizadas por las nuevas generaciones.

Seis jornadas para celebrar

El Ponchito 2026 continuará hasta el domingo 11 de octubre en el Escenario Mayor del Predio Ferial. La propuesta se desarrollará todos los días en dos franjas horarias:

De 10 a 13.

De 15 a 21.

Entrada libre y gratuita.

Lugar: Escenario Mayor del Predio Ferial.

Escenario Mayor del Predio Ferial. Finalización: domingo 11 de octubre.

La continuidad de la fiesta permitirá que durante las próximas jornadas se sucedan nuevas presentaciones y que más niños, niñas y jóvenes puedan vivir la experiencia de subir al escenario ante sus familias y el público que se acerque al Predio Ferial.

Con la conducción de "Antonio Fierro", el acompañamiento de las familias y una programación que combina música, canto y danza, El Ponchito volvió a instalarse como un espacio destinado a que las infancias y juventudes catamarqueñas sean las protagonistas.

La programación completa se encuentra disponible en https://bit.ly/grillaponchito2026.