OSEP, plus médico y afiliados: ¿Quién gana y quién pierde?

La crisis en el sistema sanitario cada vez se ahonda más, no solo por lo interno de la realidad de los profesionales y el personal sanitario, sino por el impacto de esto y el ingrediente económico, lo que hace que los pacientes se vean cada vez más excluidos de las prácticas médicas.

Sobre esto un lector de La Unión nos propone una reflexión sobre la realidad de los afiliados y la Obra Social de los Empleados Públicos.

"Con total asombro escucho y veo como ciudadano de esta querida provincia de Catamarca, que los empleados públicos provinciales como también aquellos que se jubilaron en la administración pública, y por ende afiliados cautivos de la Obra Social de los Empleados Publico “OSEP” se quejan de los excesivos importes que se abonan por orden médica y prácticas, como también por el plus que exigen por pago los profesionales de la salud (médicos y Sanatorios o clínicas) de la provincia.

Resulta llamativo también, que habiendo carteles que advierten el no pago de esto, los mismos son cobrados por dichos médicos, como si fueran los únicos que necesitan percibir más por el servicio que prestan. Esto luego de haber cursado largos años en las Universidades GRATUITAS de este país y, que los pacientes que recurren por necesidad y provienen de un puesto provincial, con un magro sueldo pueden exigir un plus por cada actividad que deben realizar diariamente.

El gobierno provincial, conocedor de la situación económica que viven los ciudadanos de Catamarca, ¿se preocupa de la salud en forma integral?

Sobre todo, si tenemos en cuenta no tan solo la atención medica sino también de los medicamentos que se recetan o prácticas que se indican a aquellos que concurren a los centros asistenciales es cada vez más imposible de sostener.

¿Se debe legislar en consecuencia?

Pregunto: ¿se debe cambiar la forma en que se extienden las ordenes médicas en farmacias? Si bien eso facilito a los afiliados al no tener que recurrir a la Obra Social o delegaciones del interior a solicitar las mismas, hoy sigue siendo un problema. Estas deben ser abonadas en efectivo por cuanto no se lo permiten hacer con tarjeta de débito, ello implica una retención por parte del banco por el uso de la tarjeta, ni que hablar de la tarjeta de crédito, la que no entra en consideración por las farmacias.

Lo mismo pasa cuando debe hacerse una práctica. Ahí el facultativo o el sanatorio cobra con un pos net el valor de la práctica, que seguramente está regulado por la obra social. A esto se le suma el plus que ya es una constante en todos lados, sea la obra social que sea y de la cual, no solo deberá declamar el gobierno, sino hacer cumplir aquello que NO DEBEN COBRAR PLUS.

Pregunto, si los números que ya vienen dibujados desde hace mucho tiempo, en lo que, a aportes a la Obra Social, por parte de los beneficiarios, ¿no corresponde adicionarse un porcentaje más para hacer frente al pago de la práctica y que el afiliado, por lo tanto, no abone el plus, ni las practicas más comunes como, ecografías; análisis clínicos, consulta oftalmológicas, odontológicas, radiografías; electro, encefalograma, estos últimos efectuados por técnicos y no por el médico especialista?

Hoy, a los afiliados se les retiene: OSEP 4,5%; Fondo Especial trasplante de Órganos 0.40%, lo que hace un total del 4,9%, más de lo que oportunamente fuera establecido como aporte al sistema para la atención de la salud (3%).

Creo que las ordenes médicas y practicas las perciba el facultativo en forma directa, sin intermediarios o sin tener que efectuar una facturación para que al cabo de 90 días aproximadamente pueda la OSEP abonar esa práctica o atención médica.

De esta forma también se verá obligado el facultativo a hacer frente al pago del Impuesto a las Ganancias que deben tributar como cualquiera de los empleados que perciben por encima del mínimo que prevé la ley, dado que ellos (profesionales de la salud) con el plus que perciben, del cual no entregan ningún recibo, son importes cobrados en negro.

También que practique un porcentaje de descuento en la compra de medicamentos. Esto es solo una parte de lo que se podría hacer en beneficio de los afiliados a OSEP".

Roberto Sali

DNI N° 11.779.817