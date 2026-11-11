Para agendar: se viene un concierto de música andina con artistas locales

Este viernes 13 de noviembre, a las 19:00, se realizará el Concierto de Música Andina en Catamarca, una propuesta cultural que tendrá lugar en el Salón Calchaquí, ubicado en Sarmiento 450, en San Fernando del Valle de Catamarca.

La actividad forma parte del proyecto denominado «La Música Andina en Catamarca», una iniciativa desarrollada por estudiantes de cuarto año del Profesorado de Música del Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC), Sebastián Méndez y Federico Nielsen, en el marco de la cátedra Producción Final Interdisciplinar.

El trabajo cuenta con la coordinación de la profesora Eliana Rodríguez y tiene como propósito generar un espacio destinado al encuentro, el reconocimiento y la difusión de las expresiones musicales andinas en la provincia.

La propuesta tendrá como protagonistas a músicos y vientistas catamarqueños, intérpretes vinculados al género de la música andina que compartirán con el público sus expresiones artísticas, sonidos y repertorios. De esta manera, el concierto permitirá acercar a la comunidad a las manifestaciones musicales de artistas locales, poniendo el foco en sus interpretaciones y en los conocimientos que forman parte de esta tradición.

La elección de un encuentro musical abierto a la comunidad responde al objetivo general del proyecto: promover el conocimiento y la valoración de la música andina a partir de sus propios protagonistas, reconociendo el aporte que realizan a la cultura provincial.

Un proyecto académico con proyección cultural y comunitaria

«La Música Andina en Catamarca» nació como una iniciativa impulsada desde el ámbito de la formación musical, pero con una orientación que busca trascender el espacio académico y generar actividades de participación comunitaria.

En este caso, los estudiantes Sebastián Méndez y Federico Nielsen desarrollan la propuesta como parte de su formación en el Profesorado de Música del ISAC, dentro de la cátedra Producción Final Interdisciplinar, bajo la coordinación de Eliana Rodríguez.

El proyecto plantea la necesidad de construir espacios donde la música andina pueda ser conocida, compartida y reconocida como parte del patrimonio cultural de la provincia. Para ello, contempla actividades que no se limitan exclusivamente a la presentación de espectáculos, sino que también promueven la transmisión de saberes, la construcción de instrumentos y el acercamiento a las prácticas musicales vinculadas con esta expresión cultural.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es poner en valor a los intérpretes, sus conocimientos y su contribución a la identidad cultural y la memoria colectiva de Catamarca. Desde esa perspectiva, el encuentro previsto para este viernes constituye una oportunidad para que los músicos locales puedan compartir sus experiencias y mostrar sus repertorios ante la comunidad.

Positivo taller de construcción de sikus

Como primera actividad del proyecto se llevó adelante un Taller de Construcción de sikus, una experiencia que contó con 40 personas inscriptas y que convocó a participantes de diferentes edades, desde niños hasta adultos mayores.

La actividad permitió generar un espacio de aprendizaje e intercambio en torno a la cultura musical andina. Durante el taller, los asistentes pudieron compartir conocimientos, participar en la construcción de instrumentos y aproximarse a las expresiones musicales propias de esta tradición.

La convocatoria intergeneracional constituyó uno de los aspectos destacados de la experiencia, debido a que reunió a personas de distintas edades interesadas en conocer y participar de una actividad vinculada con la música andina.

En el desarrollo de esta primera instancia también se destacó la disertación del licenciado Juan Ignacio Molina, quien compartió sus saberes y experiencias relacionadas con la música. Su participación permitió incorporar conocimientos y experiencias al espacio de formación, acompañando el objetivo de acercar a los participantes a la cultura musical andina desde una perspectiva práctica y de intercambio.

De esta manera, el taller funcionó como punto de partida de una propuesta que busca combinar la transmisión de conocimientos con la participación activa de la comunidad.