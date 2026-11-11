Los talleres culturales de Catamarca cierran el año con muestras artísticas gratuitas y abiertas

Los talleres culturales estables y gratuitos que dependen de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte se preparan para cerrar el año con una programación de muestras abiertas al público, que comenzará el próximo 20 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 25.

La propuesta contempla diferentes expresiones artísticas, con presentaciones de teatro, danzas afrobrasileñas y danza clásica, en espacios culturales de la ciudad Capital. Cada encuentro permitirá que los participantes compartan con la comunidad los procesos de aprendizaje, creación y formación que desarrollaron a lo largo del año.

Las muestras constituyen una instancia de presentación del trabajo sostenido en los distintos espacios de formación artística y cultural de la provincia. A través de estas actividades, los alumnos podrán mostrar las experiencias adquiridas, las producciones elaboradas y los conocimientos incorporados durante el desarrollo de los talleres.

La programación tendrá tres encuentros principales, con diferentes propuestas escénicas y artísticas, coordinadas por profesores y referentes de cada disciplina.

Teatro: "Diálogos Selectos" abrirá el ciclo de presentaciones

La primera actividad se realizará el viernes 20 de noviembre, a las 20, en el Salón Auditorio de la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera, ubicada en San Martín 439.

En ese espacio, el Taller de Teatro, coordinado por el profesor Juan Ávalos, presentará la propuesta denominada "Diálogos Selectos", una puesta en escena que reunirá diferentes obras breves, micro-monólogos y creaciones colectivas.

El repertorio incluirá textos de reconocidos autores argentinos, entre ellos Alfonsina Storni, Julio Mauricio y Griselda Gambaro. A estas obras se sumarán producciones colectivas que abordarán distintas situaciones y vínculos de la vida cotidiana.

La propuesta teatral permitirá reunir diferentes formas de expresión escénica, a partir de textos individuales y trabajos construidos colectivamente durante el proceso de formación. La presentación contará, además, con dos participaciones especiales que ampliarán la propuesta artística de la jornada: el grupo Sinvergüenzas y el Seminario de Danza Clásica de la Provincia.

Este último espacio interpretará fragmentos del repertorio de Giselle y un Pas de Deux, incorporando la danza clásica a la primera muestra del calendario de cierre anual. De esta manera, la apertura del ciclo combinará teatro y danza, con una programación que reunirá diferentes expresiones artísticas en el escenario del auditorio de la Biblioteca Provincial.

Danzas afrobrasileñas: una muestra dedicada a la samba

La segunda jornada tendrá lugar el lunes 23 de noviembre, a las 19, en la explanada del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en Sarmiento 613.

En esta oportunidad, el protagonismo será del Taller de Danzas Afrobrasileñas, dirigido por el profesor Mauro Antonio De Souza, que compartirá su muestra anual como resultado de un año de aprendizaje y trabajo dedicado a la samba brasileña. La presentación permitirá mostrar el recorrido desarrollado durante los meses de formación, en los que los participantes trabajaron sobre la historia de esta expresión cultural y el aprendizaje progresivo de sus pasos y ritmos.

El proceso incluyó la incorporación gradual de los movimientos y las características rítmicas de la samba brasileña, en una propuesta que combina formación, práctica y expresión corporal.

La muestra en la explanada del CATA será una oportunidad para que los alumnos expongan ante el público los conocimientos adquiridos y compartan el resultado de las actividades realizadas durante el año.

La elección de este espacio permitirá desarrollar la presentación en un ámbito abierto a la comunidad, como parte de la programación cultural prevista para noviembre.

El Seminario de Danza Clásica cerrará el calendario

El último encuentro del ciclo se realizará el miércoles 25 de noviembre, desde las 20, en la Sala Julio Sánchez Gardel del Cine Teatro Catamarca, ubicada en San Martín 555.

En esta oportunidad, el Seminario de Danza Clásica de la Provincia ofrecerá una presentación bajo la dirección de la maestra Silvana Carsillo. Los alumnos realizarán un recorrido por diferentes obras y fragmentos del repertorio clásico, con una selección que permitirá mostrar el trabajo técnico y artístico desarrollado durante el año.

El programa incluirá:

Suite de Aldeanas.

Fragmentos del primer acto del ballet Giselle.

Las respectivas variaciones.

Un Pas de Deux.

Una selección de coreografías.

La presentación reunirá distintos momentos del repertorio de danza clásica y permitirá apreciar el trabajo de los alumnos en las diferentes piezas seleccionadas. Bajo la conducción de Silvana Carsillo, el seminario cerrará el calendario de muestras anuales con una propuesta centrada en la formación y la interpretación del repertorio clásico.

La actividad también representará una nueva oportunidad para compartir con la comunidad el recorrido realizado por los participantes del espacio de formación durante el año.