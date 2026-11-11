León XIV visitó la cárcel de Devoto: "Una nueva vida es posible"

El Papa León XIV realizó este miércoles una histórica visita a la cárcel de Devoto, donde todavía permanecen más de 70 internos que no fueron trasladados a la nueva prisión de Marcos Paz. La actividad formó parte de la agenda del último día de su visita a Argentina y estuvo marcada por un mensaje de esperanza dirigido a las personas privadas de su libertad.

La llegada del Sumo Pontífice al establecimiento penitenciario se produjo en una jornada particularmente significativa para la institución, que recientemente había sido escenario de amplios operativos destinados al traslado de 1.400 reclusos hacia la nueva instalación carcelaria.

La agenda papal comenzó a las 8, cuando la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, recibió a León XIV en la entrada de la cárcel. Desde allí se desarrolló el encuentro con los internos, en una actividad preparada especialmente para recibir al jefe de la Iglesia católica.

Los detenidos que participaron de la reunión se encuentran en la última etapa de sus condenas y fueron beneficiados por su buena conducta. El encuentro tuvo lugar en el gimnasio del establecimiento carcelario, un espacio que fue acondicionado y decorado para la ocasión.

La presencia del Papa en Devoto constituyó una instancia de acercamiento a quienes atraviesan la experiencia de la privación de la libertad, con un mensaje centrado en la posibilidad de transformar la propia vida y encontrar un camino de esperanza aun en circunstancias difíciles.

Un encuentro diferente: las voces de los internos y los obsequios

Una de las particularidades de la visita fue que no se realizó el tradicional rito del lavado de pies. En cambio, la actividad estuvo centrada en escuchar las voces de los internos, que tuvieron un espacio de participación durante el encuentro con León XIV.

También se le entregaron obsequios al Sumo Pontífice, algunos de ellos elaborados por los propios reclusos. Estos presentes formaron parte de la recepción organizada para la visita y reflejaron la participación de quienes se encuentran alojados en el establecimiento.

En la actividad estuvieron presentes funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y miembros de la Pastoral Carcelaria de la Iglesia católica, quienes acompañaron el encuentro.

El formato elegido permitió que la jornada se desarrollara alrededor de las experiencias y las voces de las personas detenidas, en lugar de reproducir el rito tradicional que suele caracterizar este tipo de celebraciones religiosas.

"Una nueva vida es posible": el mensaje central de León XIV

Durante su intervención, el Papa transmitió un mensaje de esperanza y planteó la posibilidad de que las personas detenidas puedan iniciar una nueva etapa en sus vidas.

"Una nueva vida es posible: ese es el mensaje que espero que todos podamos llevar en nuestro corazón, yo inclusive. Es la esperanza que necesitamos", expresó ante los internos.

León XIV también reflexionó sobre las consecuencias del mal en la sociedad y en la vida de las personas, al señalar que puede provocar situaciones extremas de sufrimiento e inhumanidad.

"El mal que asedia el corazón humano arruina a la sociedad y la vida de muchas personas, llegando a extremos de inhumanidad. Sin embargo, aun cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando y sigue siendo capaz de reavivarse", manifestó.

En otro tramo de su mensaje, volvió sobre esta idea y sostuvo que, incluso en medio de las situaciones más dolorosas, existe la posibilidad de recuperar la esperanza.

"El mal que asedia el corazón arruina a la sociedad. Cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando y siendo capaz de reavivarse con la gracia de Dios", expresó. El planteo estuvo dirigido a los detenidos, pero también incorporó una reflexión sobre la responsabilidad humana y la posibilidad de encontrar un nuevo rumbo después de atravesar experiencias marcadas por el dolor y el fracaso.

La cárcel como una oportunidad para comenzar de nuevo

El Pontífice habló directamente a los internos sobre la posibilidad de tomar el momento que atraviesan como un punto de partida para reconstruir sus vidas.

"Queridos hermanos, en medio del mal, del dolor y el fracaso, esta situación actual por la que atraviesan es un momento particular para poder reiniciar sus vidas", afirmó. En ese sentido, León XIV sostuvo que las limitaciones y las experiencias difíciles también pueden convertirse en instancias de aprendizaje y transformación personal.

"El ser humano florece a través del límite", expresó, antes de agregar que "el paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo".

La reflexión estuvo vinculada con la posibilidad de que el tiempo de permanencia en una institución penitenciaria no sea considerado únicamente como una etapa de condena, sino también como una oportunidad para revisar el propio recorrido y proyectar una vida diferente.

El Papa profundizó esta idea al destacar que la cárcel puede ser escenario de procesos de crecimiento y aprendizaje.

"Quisiera resaltar que la cárcel es testigo de profundos cambios, de crecimientos y de aprendizajes", afirmó. A continuación, remarcó que incluso cuando las circunstancias parecen completamente adversas es posible recuperar pequeños espacios de esperanza: "Es posible pasar de la oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza".

De esta manera, su mensaje buscó transmitir a los detenidos que el futuro no necesariamente debe quedar definido por los errores cometidos y que existe la posibilidad de iniciar un proceso de transformación.

El sufrimiento de los detenidos y la distancia de sus familias

Durante el encuentro, León XIV también hizo referencia a las dificultades emocionales que atraviesan las personas privadas de su libertad, especialmente por la separación de sus seres queridos.

El Pontífice manifestó que comprende el sufrimiento que puede provocar el encierro, las noches de preocupación y la distancia de las familias.

"Imagino sus noches sin dormir, pensando en sus seres queridos. Sé de sus desilusiones de no haber encontrado una mano amiga que los haya ayudado a levantarse y seguir adelante en el momento oportuno", expresó.

Sus palabras incorporaron una dimensión humana al mensaje pronunciado en Devoto, al reconocer las experiencias personales de quienes se encuentran detenidos y las dificultades que pueden acompañar ese proceso. La referencia a la ausencia de una mano amiga y a la distancia familiar se vinculó con su llamado a no perder la esperanza, incluso cuando las personas sienten que han atravesado momentos de abandono o desilusión.

En ese contexto, el Papa insistió en que la transformación es posible y que la experiencia carcelaria también puede convertirse en un espacio de crecimiento personal.

Jesucristo y la solidaridad con las personas privadas de libertad

En el tramo final de su mensaje, León XIV apeló a la figura de Jesucristo para transmitir una reflexión sobre la caridad y la solidaridad con quienes se encuentran privados de su libertad.

"Me gustaría recordarles que Jesucristo, cuando habló de cuán fundamental es la caridad, se identificó con un preso. Antes de entregar su vida para salvarnos, fue privado de su libertad, aun sin pecado alguno", señaló. A través de esta referencia religiosa, el Pontífice recordó que Jesucristo también atravesó una situación de privación de libertad y vinculó esa experiencia con la necesidad de mantener presente a quienes están encarcelados.

"Es a él a quien debemos dirigirnos para suplicarle por nuestros seres queridos que están en prisión", agregó.

La referencia a Jesucristo cerró un mensaje que estuvo atravesado por la esperanza, la posibilidad de recomenzar y la importancia de la caridad hacia las personas detenidas.