Una mujer se autolesionó en el DIPROMESI: qué respondió Salud

Un grave episodio se registró en las oficinas de DIPROMESI, dependencia que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud de la provincia, cuando una mujer que reclamaba la entrega de una prótesis decidió autolesionarse ante la falta de respuestas que, según la información inicial, venía experimentando desde el mes de junio.

La situación generó momentos de extrema tensión dentro de las instalaciones, debido a la decisión adoptada por la paciente en medio de su reclamo por el insumo que necesitaba para avanzar con su tratamiento médico.

El hecho ocurrió hace minutos y tuvo como escenario las oficinas del organismo encargado de intervenir en los trámites administrativos vinculados con la provisión de insumos médicos. La mujer llevaba varios meses gestionando la entrega de una prótesis y, ante la falta de una solución concreta, protagonizó el episodio que motivó la intervención de los equipos de asistencia.

La situación puso en el centro de la atención el trámite que la paciente venía realizando y la necesidad de contar con el elemento requerido para concretar una intervención quirúrgica que tenía fecha programada.

La explicación del Ministerio de Salud

Luego de lo sucedido, el Ministerio de Salud de la provincia difundió una explicación oficial sobre las circunstancias relacionadas con la atención médica de la mujer y los procedimientos que se habían realizado para avanzar con la cirugía.

De acuerdo con el comunicado de la cartera sanitaria, la paciente tenía programada para este miércoles 11 de noviembre una intervención quirúrgica de ligamentos cruzados y meniscos. Desde el organismo señalaron que, para concretar esa operación, DIPROMESI había cumplimentado los procedimientos administrativos correspondientes. De esta manera, según la explicación oficial, los trámites necesarios para disponer del insumo requerido habían sido realizados por la dependencia.

Sin embargo, el desarrollo previsto para la intervención se vio interrumpido por una situación vinculada con el proveedor encargado de entregar el material necesario para la cirugía.

El Ministerio informó que el proveedor comunicó a último momento que no realizaría la entrega del insumo indispensable, circunstancia que impidió llevar adelante la intervención quirúrgica en la fecha que había sido establecida.

Este inconveniente modificó el escenario previsto para la paciente, que tenía programada su operación para esa jornada y que, de acuerdo con lo informado oficialmente, contaba con los procedimientos administrativos correspondientes ya cumplimentados.

El incumplimiento del proveedor y la decisión de cambiarlo

Frente a la imposibilidad de disponer del insumo necesario para la intervención, el Ministerio de Salud comunicó que resolvió cambiar de proveedor y avanzar con la reprogramación de la cirugía. La decisión fue presentada como una medida destinada a garantizar que la paciente pueda recibir la atención médica que necesita y que la operación pueda concretarse una vez resuelto el inconveniente relacionado con la provisión del material.

En su explicación, la cartera sanitaria hizo hincapié en que la imposibilidad de realizar la cirugía durante la jornada prevista estuvo vinculada con la decisión comunicada por el proveedor a último momento, y no con la falta de cumplimiento de los procedimientos administrativos que correspondían a DIPROMESI.

Asistencia médica y contención en el lugar

En relación con el episodio registrado dentro de las oficinas de DIPROMESI, el Ministerio de Salud informó que la mujer recibió asistencia inmediata por parte de profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y del equipo de Salud Mental.

La intervención de ambos equipos estuvo vinculada con la atención de la paciente luego de la situación protagonizada en la dependencia sanitaria.