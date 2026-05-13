Día Mundial de la Salud de las Encías: el "San Juan Bautista" impulsó una jornada de concientización

En el marco del Día Mundial de la Salud de las Encías, el Hospital Interzonal San Juan Bautista llevó adelante una jornada de concientización y prevención destinada a promover el cuidado de la salud bucal y brindar herramientas vinculadas a la prevención de enfermedades gingivales. La actividad se desarrolló en el ingreso principal del hospital y estuvo abierta a pacientes, familiares y público en general, quienes pudieron participar de charlas preventivas y acceder a información sobre la importancia de mantener encías saludables como parte de una salud integral.

La propuesta fue organizada bajo el lema "La salud de tu encía importa", iniciativa impulsada por el Centro Interzonal de Odontología (CIO) del Hospital San Juan Bautista en conjunto con la Comisión de Prevención del Círculo Odontológico de Catamarca. Durante la jornada se abordaron distintos aspectos vinculados a la salud bucodental, haciendo especial hincapié en la prevención, la higiene oral y la detección temprana de enfermedades que afectan las encías.

La actividad se desarrolló en un espacio de circulación permanente dentro del hospital, lo que permitió que numerosas personas se acercaran para recibir información, realizar consultas y participar de las acciones de prevención impulsadas por los profesionales de la salud.

Concientización y prevención

El objetivo principal de la jornada fue generar conciencia acerca de la importancia de las encías dentro del cuidado general de la salud. En ese sentido, desde la organización remarcaron la necesidad de fortalecer hábitos saludables y promover el acceso a información preventiva que permita disminuir el riesgo de enfermedades gingivales.

Durante el encuentro se brindaron recomendaciones orientadas a mejorar la higiene bucal diaria y se explicó la relevancia de sostener controles odontológicos periódicos para detectar posibles complicaciones a tiempo.

Entre los temas desarrollados durante la actividad se destacaron:

Prevención de gingivitis y periodontitis .

. Correcta higiene bucal y técnicas de cepillado .

. Importancia de las encías sanas para la salud integral .

. Necesidad de controles odontológicos periódicos .

. Hábitos saludables para el cuidado bucodental.

La propuesta permitió que los asistentes pudieran interiorizarse sobre enfermedades frecuentes que afectan las encías y conocer herramientas preventivas destinadas a evitar complicaciones mayores.

Participación de profesionales

El taller estuvo a cargo de las profesionales Dra. Ana Laura Robles, Dra. Virginia Zurita y Dra. Alicia Duarte, quienes ofrecieron charlas y recomendaciones preventivas vinculadas al cuidado de la salud bucal. Las especialistas compartieron información relacionada con la prevención de enfermedades gingivales y remarcaron la importancia de incorporar hábitos cotidianos de higiene como una herramienta fundamental para preservar la salud de las encías.

La actividad se desarrolló mediante un formato abierto y participativo, permitiendo el intercambio con los asistentes y la posibilidad de evacuar consultas vinculadas al cuidado bucodental. Además de las exposiciones, la jornada incluyó acciones concretas de promoción de la salud mediante la entrega de cepillos dentales a quienes participaron del encuentro.

La distribución de estos elementos buscó reforzar las medidas preventivas impulsadas desde la institución y promover la incorporación de prácticas de higiene adecuadas dentro de la rutina diaria de las personas.

La salud bucal

Uno de los ejes centrales de la jornada estuvo vinculado a la idea de que el cuidado de las encías forma parte de la salud integral de las personas. En ese marco, desde el Hospital Interzonal San Juan Bautista se promovió la necesidad de prestar atención no solo a los síntomas visibles de las enfermedades bucales, sino también a los hábitos cotidianos que contribuyen a prevenirlas.

La actividad permitió acercar herramientas prácticas a la comunidad y fortalecer el trabajo preventivo que desarrollan tanto el Centro Interzonal de Odontología como las distintas áreas vinculadas a la promoción de la salud.

La articulación con la Comisión de Prevención del Círculo Odontológico de Catamarca también formó parte de una estrategia orientada a ampliar el alcance de las campañas de concientización y consolidar espacios de educación sanitaria destinados a la población.