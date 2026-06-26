Parlamento del Norte Grande con acciones de promoción y agenda turística

La provincia de Catamarca participó de la 58° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, desarrollada los días 25 y 26 de junio en la ciudad de Santiago del Estero, a través de la Secretaría de Gestión Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

La presencia provincial combinó acciones de promoción del destino con una activa participación en la agenda de trabajo vinculada al desarrollo del turismo regional, en el marco de un encuentro que reunió a representantes institucionales de las diez provincias que integran el Norte Grande.

La convocatoria se realizó bajo el lema "Federalismo en acción por una Argentina unida", una consigna que orientó el trabajo de autoridades provinciales y legisladores en torno al fortalecimiento de la integración regional y la búsqueda de mecanismos que permitan reducir las asimetrías históricas que afectan a esta parte del país.

Durante las jornadas participaron vicegobernadores, presidentes de legislaturas y más de 130 legisladores pertenecientes a las provincias que conforman el bloque regional.

Promoción turística de Catamarca

En el marco de la sesión plenaria, la Secretaría de Gestión Turística desplegó un stand institucional destinado a difundir la oferta turística de Catamarca entre los asistentes al encuentro.

Desde ese espacio se llevaron adelante distintas acciones orientadas a promocionar los principales destinos y experiencias que ofrece la provincia.

La propuesta incluyó:

Entrega de información turística.

Distribución de material promocional.

Juegos destinados a interactuar con los visitantes.

Difusión de los principales atractivos y experiencias turísticas de Catamarca.

Estas acciones permitieron acercar la propuesta turística provincial a autoridades, legisladores, funcionarios y representantes de distintos sectores que participaron de la sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande.

La presencia institucional buscó fortalecer el posicionamiento de Catamarca como destino turístico dentro de un ámbito de integración regional que congregó a representantes de las diez provincias del Norte Grande Argentino.

El turismo en la agenda parlamentaria

Las actividades concluyeron este viernes con la participación de los referentes de turismo de las diez provincias en la agenda parlamentaria desarrollada durante el encuentro.

En representación de Catamarca participó el director de Desarrollo y Oferta Turística, Gonzalo Nieto, quien integró las instancias de trabajo junto con representantes del sector público y privado de toda la región.

Durante esas reuniones se expusieron distintas posiciones respecto de las políticas implementadas por el Gobierno nacional en materia turística, en un espacio de intercambio entre los distintos actores vinculados al desarrollo de la actividad. La participación de Catamarca se enmarcó dentro de una agenda compartida con las demás provincias del Norte Grande, orientada a analizar la actualidad del sector y debatir las acciones necesarias para impulsar su crecimiento.

Trabajo conjunto para fortalecer al Norte Grande

Uno de los principales puntos abordados durante la reunión de los referentes turísticos estuvo relacionado con la necesidad de profundizar el trabajo coordinado entre las provincias que integran la región.

En ese sentido, representantes del sector público y privado reafirmaron la importancia de consolidar mecanismos de cooperación que permitan fortalecer el desarrollo turístico regional.

Durante el encuentro también se puso de relieve el papel del turismo como una actividad estratégica para el crecimiento del Norte Grande Argentino.

La agenda compartida permitió intercambiar perspectivas sobre los desafíos que enfrenta el sector y ratificar la voluntad de continuar articulando acciones entre las provincias para potenciar sus destinos y promover un desarrollo turístico sostenido.