Paseo de los Inmigrantes: un viaje gastronómico sin salir del Poncho

Dentro de la propuesta gastronómica de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el Paseo de los Inmigrantes se presenta como una invitación a recorrer distintas culturas a través de sus comidas y bebidas tradicionales.

El espacio reúne la representación de catorce países, con cartas muy variadas y stands que muestran el color y la diversidad cultural de cada nacionalidad. La propuesta permite encontrar en un mismo recorrido preparaciones tradicionales, bebidas típicas, postres, coctelería y alternativas para diferentes preferencias gastronómicas.

El paseo se convierte así en un punto de encuentro entre sabores de distintas partes del mundo, con opciones que van desde las pastas y pizzas italianas hasta los tacos mexicanos, pasando por el shawarma egipcio, las arepas venezolanas, el ramen japonés, las cervezas alemanas y las propuestas dulces de la colectividad sirio-libanesa.

Italia, Egipto y Brasil: sabores tradicionales

En el espacio de Italia, las pastas y pizzas ocupan un lugar central dentro de la propuesta tradicional. También se destaca la picada gourmet, con todos los platos acompañados por un vaso de limonada.

La propuesta italiana incluye además una opción de coctelería que llama la atención de los visitantes: el trago tiramisú.

El recorrido continúa por Egipto, donde la carta presenta empanadas, shawarma y salchicha egipcia. Esta última es una preparación artesanal de carne de cabra y especias. El stand también ofrece opciones de cervezas y postres.

En Brasil, los tragos aparecen entre los productos más elegidos, con la caipirinha como la opción más popular. La propuesta gastronómica se completa con coxinhas, brigadeiro y trufas de maracuyá, también entre los productos más buscados.

Perú y la tradición sirio-libanesa

Diferentes regiones del Perú tienen su representación en el paseo mediante productos regionales y frutas. Una de las propuestas permite degustar esos productos bañados en una fuente de chocolate.

La oferta peruana también incluye bebidas típicas como el pisco y la Inca Kola, dos opciones que amplían el recorrido por los sabores y productos característicos del país. Para quienes prefieren las propuestas dulces, el stand de la Sirio Libanesa ofrece una amplia variedad de postres árabes. Entre los más elegidos se encuentran la baklava y el shaibit. La propuesta también incluye mammul, namura y dedos de novia.

A esta oferta se suman el café turco, las empanadas árabes, los sándwiches de cordero y las opciones con verduras.

Paraguay, República Dominicana y Venezuela

La propuesta de Paraguay se concentra en preparaciones tradicionales como el chipá, la sopa paraguaya y el mbeju con cocido quemado. A esta carta se agrega una variedad de jugos naturales.

Desde el Caribe, República Dominicana llega con jugos elaborados con frutas tropicales representativas de la región. También ofrece tragos frutales y cerveza artesanal. El espacio de Venezuela presenta arepas, tequeños y arroz chino venezolano. Entre las opciones dulces aparecen la torta tres leches y el quesillo.

La propuesta de bebidas incluye guarapita y malta, completando una carta que reúne distintos sabores y preparaciones representativas de la gastronomía venezolana.

Alemania y Japón, entre cervezas, panadería y nuevas experiencias

En el stand de Alemania, las tradicionales cervezas y salchichas conviven con una amplia propuesta de panadería. Entre las opciones se encuentran:

Strudel de manzana.

Riwwel kuchen.

Käsekuchen.

Bienenstich.

Stollen.

Además, el espacio cuenta con opciones veganas de torta y salchicha, ampliando la propuesta gastronómica.

En Japón, las galletas de la suerte se encuentran entre los productos más buscados por los visitantes. El stand también ofrece variedades de ramen y, en el segmento de los postres, mochi.

La propuesta de bebidas incluye boba tea y cervezas artesanales, sumando distintas alternativas a la experiencia gastronómica japonesa.

Colombia y Bolivia: café, arepas y más

El stand de Colombia tiene en su tradicional café uno de sus productos más buscados. La propuesta se completa con arepas, empanadas y chips de plátano.

También se ofrece cerveza, en una carta que reúne algunas de las preparaciones y bebidas más representativas de la gastronomía colombiana. En el espacio de Bolivia, las propuestas cambian diariamente. De esta manera, los visitantes pueden encontrar diferentes preparaciones a lo largo de la jornada y del desarrollo de la fiesta.

Entre las opciones se incluyen:

Picante de pollo.

Sopa de maní.

Chicharrón con mote.

Pollo a la broaster.

Jugos naturales.

La rotación diaria de la carta permite ampliar la variedad de platos ofrecidos dentro del stand boliviano.

España y México, entre tapas, tacos y nachos

El espacio de España propone un recorrido por diferentes zonas del país a través de una amplia variedad de preparaciones saladas y dulces.

La carta incluye empanadas, croquetas, pinchos, bocatas y tapas. A estas opciones se suman tortas y distintas variedades de postres dulces. Con una propuesta distintiva, México presenta diferentes opciones de tacos y nachos, que se encuentran entre los platos más elegidos por los visitantes.

En cuanto a las bebidas, el stand ofrece cerveza y tragos a base de cerveza, completando una propuesta que combina preparaciones tradicionales con opciones de consumo muy buscadas.