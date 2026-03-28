Paso a paso: ¿Cómo hacer flan casero fácil y rápido?, ideal para compartir en familia

En el podio de los postres tradicionales argentinos, el flan casero ocupa un lugar indiscutido y sigue siendo una elección frecuente en reuniones familiares, también en Catamarca. Sin embargo, el temor al baño María o a que se rompa al desmoldar lleva a muchos a optar por versiones industriales. Frente a eso, surge una alternativa más simple, rápida y con ingredientes habituales en cualquier heladera.

Se trata de una receta práctica, ideal para compartir en encuentros con familia o amigos, que no requiere técnicas complejas ni utensilios especiales. Además, su versatilidad permite acompañarlo con dulce de leche, crema chantilly o ambos, una combinación que lo convierte en un postre irresistible.

Receta de flan casero: ingredientes

Para esta preparación no hace falta precisión extrema ni balanza. Solo seguir la regla del "5-5-5":

5 huevos

500 ml de leche entera (para lograr mayor cremosidad)

5 cucharadas de azúcar (más una cantidad adicional para el caramelo)

Un chorrito de esencia de vainilla (opcional)

Receta de flan casero: paso a paso

El caramelo (el punto clave): colocar media taza de azúcar en la flanera a fuego bajo hasta que tome un color dorado. Es importante evitar que se queme, ya que puede amargar. Luego, girar el molde para cubrir las paredes y dejar enfriar.

El batido: en un recipiente, mezclar los huevos con el azúcar y la vainilla. Se recomienda integrar suavemente, sin batir en exceso, para evitar la formación de burbujas en la preparación.

La unión: incorporar la leche de a poco mientras se continúa mezclando de manera suave.

La cocción: para una versión más rápida, se puede utilizar una olla a presión (15 minutos) o el microondas (entre 8 y 10 minutos a potencia media). No obstante, el horno a baño María sigue siendo el método tradicional para lograr una mejor textura.

Para verificar la cocción, se puede introducir un cuchillo: si sale limpio, el flan está listo. Luego, es fundamental dejarlo enfriar a temperatura ambiente y refrigerarlo al menos cuatro horas antes de desmoldar.

Con qué acompañar el flan casero

El clásico no admite discusiones: el flan se sirve con una porción de dulce de leche y otra de crema chantilly. Una combinación que mantiene su vigencia y continúa siendo una de las preferidas en las mesas argentinas.