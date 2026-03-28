PAMI Catamarca: ¿Gastaste en remedios? Así se gestiona el reintegro del 100%

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) modificó su esquema de prestaciones y volvió a garantizar la cobertura total de medicamentos para jubilados y pensionados, una medida que alcanza a afiliados de todo el país, incluida la provincia de Catamarca. La decisión se adoptó tras un fallo judicial que obligó al organismo a anular las restricciones implementadas en los últimos meses.
La resolución restituye el acceso al 100% de los fármacos esenciales, en cumplimiento de distintas disposiciones judiciales que cuestionaron las condiciones impuestas previamente para acceder a los tratamientos. El conflicto se había originado a partir de normativas internas que establecían requisitos patrimoniales y administrativos más estrictos para los afiliados.
¿Qué es el reintegro de gastos médicos?
El reintegro de gastos es un beneficio que permite a los afiliados recuperar el dinero invertido en servicios de salud que no están cubiertos de manera directa por PAMI, como consultas, estudios o medicamentos. Esta herramienta resulta clave para reducir el gasto de bolsillo frente a prestaciones médicas no incluidas en la cobertura habitual.
El trámite puede ser realizado por un familiar o apoderado en nombre del titular y es completamente gratuito. Para acceder al reembolso, la solicitud debe presentarse dentro de los 180 días posteriores a la realización del servicio médico.
Quiénes pueden solicitar el reintegro y requisitos
El beneficio está disponible para todos los afiliados a PAMI, entre ellos:
- Jubilados y pensionados.
- Personas mayores de 70 años sin jubilación.
- Excombatientes de la Guerra de Malvinas.
Para iniciar el trámite, se debe contar con la siguiente documentación:
- Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular y del representante, si corresponde.
- Credencial de PAMI.
- Factura original con datos completos (nombre, apellido y domicilio).
- Formulario de solicitud, disponible en la página oficial del organismo.
- Documentación clínica que respalde el gasto (recetas o informes).
- Justificación en caso de haber recibido atención fuera del sistema (por ejemplo, falta de turnos o complejidad del tratamiento).
Paso a paso para solicitar el reintegro
- Ingresar al sitio oficial de PAMI (pami.org.ar).
- Buscar la opción "Reintegro de gastos" dentro de la sección de trámites.
- Completar el formulario con los datos personales y la información del gasto médico.
- Adjuntar la documentación requerida.
- Enviar la solicitud para su evaluación.
Con esta actualización, el organismo busca restablecer derechos para sus afiliados y garantizar el acceso a tratamientos esenciales, en un contexto donde el costo de los medicamentos representa una de las principales preocupaciones para los adultos mayores.