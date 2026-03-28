PAMI Catamarca: ¿Gastaste en remedios? Así se gestiona el reintegro del 100%

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) modificó su esquema de prestaciones y volvió a garantizar la cobertura total de medicamentos para jubilados y pensionados, una medida que alcanza a afiliados de todo el país, incluida la provincia de Catamarca. La decisión se adoptó tras un fallo judicial que obligó al organismo a anular las restricciones implementadas en los últimos meses.

La resolución restituye el acceso al 100% de los fármacos esenciales, en cumplimiento de distintas disposiciones judiciales que cuestionaron las condiciones impuestas previamente para acceder a los tratamientos. El conflicto se había originado a partir de normativas internas que establecían requisitos patrimoniales y administrativos más estrictos para los afiliados.

¿Qué es el reintegro de gastos médicos?

El reintegro de gastos es un beneficio que permite a los afiliados recuperar el dinero invertido en servicios de salud que no están cubiertos de manera directa por PAMI, como consultas, estudios o medicamentos. Esta herramienta resulta clave para reducir el gasto de bolsillo frente a prestaciones médicas no incluidas en la cobertura habitual.

El trámite puede ser realizado por un familiar o apoderado en nombre del titular y es completamente gratuito. Para acceder al reembolso, la solicitud debe presentarse dentro de los 180 días posteriores a la realización del servicio médico.

Quiénes pueden solicitar el reintegro y requisitos

El beneficio está disponible para todos los afiliados a PAMI, entre ellos:

Jubilados y pensionados.

Personas mayores de 70 años sin jubilación.

Excombatientes de la Guerra de Malvinas.

Para iniciar el trámite, se debe contar con la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular y del representante, si corresponde.

Credencial de PAMI.

Factura original con datos completos (nombre, apellido y domicilio).

Formulario de solicitud, disponible en la página oficial del organismo.

Documentación clínica que respalde el gasto (recetas o informes).

Justificación en caso de haber recibido atención fuera del sistema (por ejemplo, falta de turnos o complejidad del tratamiento).

Paso a paso para solicitar el reintegro

Ingresar al sitio oficial de PAMI (pami.org.ar).

Buscar la opción "Reintegro de gastos" dentro de la sección de trámites.

Completar el formulario con los datos personales y la información del gasto médico.

Adjuntar la documentación requerida.

Enviar la solicitud para su evaluación.

Con esta actualización, el organismo busca restablecer derechos para sus afiliados y garantizar el acceso a tratamientos esenciales, en un contexto donde el costo de los medicamentos representa una de las principales preocupaciones para los adultos mayores.