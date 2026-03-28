Nahuel Gallo fue homenajeado por la AFA en la Bombonera durante el triunfo de la Selección

El gendarme catamarqueño Nahuel Agustín Gallo asistió junto a su pareja e hijo a la Bombonera para presenciar el partido amistoso en el que la Selección Argentina venció a Mauritania por 2 a 1, en un encuentro que tuvo un momento especial de reconocimiento para el comprovinciano.

Durante el entretiempo, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, le entregó una plaqueta al gendarme que permaneció detenido durante 448 días en Venezuela y regresó al país en un avión de la entidad madre del fútbol. El homenaje incluyó también una camiseta con su nombre.

A casi un mes de su regreso a la Argentina, Gallo presenció el amistoso desde el palco de honor del estadio. Del reconocimiento participaron además referentes históricos de la Selección como Ubaldo Matildo Fillol y Omar Larrosa.

Las imágenes del momento fueron compartidas por la cuenta oficial de la AFA en la red social X, donde se difundió un cálido abrazo entre Tapia y el gendarme. En la plaqueta entregada había una foto de Gallo junto a su esposa e hijo, quienes también estuvieron presentes en el encuentro.

"El Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, le entregó junto a referentes albicelestes una plaqueta a Nahuel Gallo en el entretiempo del amistoso que jugó la Selección Argentina ante Mauritania", indicaron desde la publicación oficial.

Antes del partido, el gendarme había compartido en su cuenta de Instagram una imagen junto a su hijo, ambos con la camiseta de la Selección mientras tomaban mate. "Los colores, mi bebé y el mate. ¡Son las combinaciones perfectas para ser feliz!", escribió. Más tarde, ya en la Bombonera, publicó otra foto con su familia desde el palco.

Por su parte, Tapia siguió de cerca el entrenamiento del plantel y presenció el encuentro pocos días después de que el juez Diego Amarante rechazara su pedido para salir del país por 60 días, en el marco de una causa que investiga la presunta retención indebida de aportes previsionales por 19.300 millones de pesos.