Paso a Paso: ¿Cómo quitar el mal olor de la nevera?

Si se derrama algún líquido y no lo limpias en el momento, se pudre alguna pieza de comida pero no te das cuenta o tienes sin tapar alimentos con olores fuertes como cebollas o ajos, es posible que tu nevera empiece a oler mal.

Aunque creas que has tomado todas las precauciones habidas y por haber, a veces es inevitable tener un descuido. Si lo detectas a tiempo, seguramente no provocará ningún olor, pero no darte cuenta hasta que tu olfato te advierte de que hay algo en mal estado en el interior de tu frigorífico es más común de lo que parece.

Lo primero que deberías hacer es limpiar el frigorífico completamente. Para ello es necesario sacar todas las cosas que tengas, dejar que se descongele y limpiarlo con agua caliente y bicarbonato. Por supuesto, es el momento ideal para tirar aquello que haya caducado.

Tanto si la nevera sigue con mal olor una vez descongelada como si crees que ya ha desaparecido, te recomendamos probar a introducir alguno de estos elementos dentro del frigorífico: