Pastelitos más livianos para el 25 de Mayo: opciones sin harina refinada y con menos azúcar

Cada 25 de Mayo, los pastelitos vuelven a ocupar un lugar central en las mesas argentinas. Junto al locro, las empanadas y el chocolate caliente, forman parte de una tradición gastronómica que atraviesa generaciones y se mantiene vigente en cada celebración patria, también en provincias como Catamarca.

En los últimos años, comenzaron a popularizarse versiones más livianas de las recetas tradicionales, especialmente entre quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas, azúcar o frituras sin resignar los sabores típicos de la fecha.

La propuesta no apunta a reemplazar al pastelito clásico, sino a ofrecer una alternativa casera que conserve su esencia y resulte más amigable para quienes priorizan una alimentación equilibrada.

Una versión más saludable del clásico argentino

Distintas recetas de cocina saludable coinciden en que es posible adaptar los pastelitos tradicionales utilizando ingredientes menos procesados.

En estas versiones, las harinas refinadas suelen reemplazarse por harina integral o mezclas sin gluten. Además, el relleno puede prepararse con dulce de membrillo o batata sin azúcar agregada.

La principal diferencia aparece en la cocción: en lugar de freírlos en abundante aceite, los pastelitos se cocinan al horno, lo que reduce considerablemente el contenido graso de la preparación.

El resultado es una opción más liviana que conserva buena parte de la textura y el sabor que convirtieron a los pastelitos en un clásico de las fechas patrias.

Receta de pastelitos saludables al horno

Ingredientes

Para la masa

2 tazas de harina integral o mezcla sin gluten

1/2 taza de aceite neutro o aceite de coco

1/2 taza de agua tibia aproximadamente

1 pizca de sal

Opcional: 1 cucharadita de miel o endulzante natural

Para el relleno

Dulce de membrillo o batata sin azúcar agregada

Para el armado

Harina o almidón para estirar

Aceite en spray o unas gotas de aceite para la placa

Paso a paso

Comenzá mezclando la harina con la sal en un bowl amplio. Luego incorporá el aceite y mezclá hasta obtener una textura arenosa.

Agregá el agua tibia de a poco mientras integrás la masa. La cantidad puede variar según el tipo de harina utilizada, por lo que se recomienda incorporarla gradualmente hasta lograr una masa suave y manejable.

Una vez lista, dejá reposar la masa entre 20 y 30 minutos cubierta con un repasador limpio.

Después, estirala sobre una superficie apenas enharinada y cortá cuadrados de tamaño similar. Colocá un cubito de dulce de membrillo o batata en el centro y armá los pastelitos de la forma tradicional.

Para conseguir el efecto clásico, se pueden superponer dos cuadrados en diagonal antes de cerrar los bordes. Si hace falta, humedecé apenas los extremos con agua para sellarlos mejor.

Cocción y presentación

Ubicá los pastelitos sobre una placa apenas aceitada y llevalos a horno precalentado a temperatura media. La cocción suele demorar entre 15 y 25 minutos, dependiendo del tamaño y de cada horno.

Cuando estén dorados, retiralos y dejalos enfriar unos minutos.

Como toque final, muchas personas optan por pincelarlos con una pequeña cantidad de miel diluida en agua caliente. También pueden servirse tal como salen del horno o con un poco de coco rallado por encima.