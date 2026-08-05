Película de cineasta catamarqueña gana el Concurso de Óperas Primas del INCAA

La película "Primero Tomamos Anillaco" dará un nuevo paso en su recorrido internacional luego de resultar ganadora del Concurso Nacional de Óperas Primas del INCAA 2025, donde obtuvo el primer orden de mérito, de acuerdo con la resolución publicada recientemente en el Boletín Oficial.

Se trata de una coproducción internacional entre Argentina, Chile, Brasil y Uruguay que comenzará su etapa de preproducción durante 2027, con un rodaje previsto en las provincias de Catamarca y La Rioja. El proyecto tendrá además una fuerte impronta regional, ya que contará con un 100% de actores del NOA, entre ellos cuatro adolescentes oriundos del departamento Belén, en Catamarca.

La obra está dirigida y escrita por la cineasta catamarqueña Paula Martel y es producida por Francisco Novick, de Colectivo Rutemberg (Argentina). Además, fue una de las únicas dos películas dirigidas por mujeres entre las seis seleccionadas en el concurso nacional.

La crisis de diciembre de 2001 como ambientación

La película transcurre durante la crisis de diciembre de 2001 y sigue el recorrido de Lali, una adolescente de origen árabe que emprende un viaje de venganza. A bordo de un Ford Falcon robado, la protagonista inicia un recorrido junto a un grupo definido como un rejunte de "beautiful losers", integrado por bandoleros, motoqueras anarquistas y un niñx fantasma.

El viaje atraviesa rutas, desiertos, volcanes ancestrales y pueblos saqueados, mientras el grupo persigue un único objetivo: asesinar al ex mandatario Carlos Menem en su residencia de Anillaco.

La directora Paula Martel define la propuesta como una obra que recupera imágenes profundamente vinculadas con la historia reciente del país.

"Primero tomamos Anillaco recupera la imaginería argentina para hablar de nuestro ayer reciente, que es un espejo de nuestro presente. Es una road movie y coming of age que se cruza con el western en un tono de realismo fantástico. Una fábula de aventura adolescente narrada por una voz femenina del norte argentino, un punto de vista raramente visibilizado en el cine nacional", expresó la realizadora.

El reconocimiento

El reconocimiento obtenido en el INCAA se suma a un recorrido internacional iniciado durante el año pasado. En esa oportunidad, la propuesta fue distinguida en Málaga, donde fue el único proyecto argentino seleccionado por el comité entre otros 36 proyectos y recibió el 3° Premio Cántico Producciones.

Ese reconocimiento marcó además un hecho inédito para la provincia, ya que fue la primera vez que un proyecto cinematográfico catamarqueño estuvo presente en un mercado de coproducción europeo. A lo largo de nueve años de desarrollo, la película transitó por algunos de los principales mercados y laboratorios cinematográficos de Iberoamérica.

Entre ellos participaron:

Unión Europea en Argentina (en el marco de BAFICI 2026 ).

(en el marco de ). RECAM (Ventana Sur) .

. MAFF - Málaga Festival Fund & Co Production Event .

. SANFIC Industria (Chile) .

. Cinefilia Lab (Colombia) .

. ÍCARO Industria (Guatemala) .

. FICG Industria (México).

Durante ese recorrido obtuvo cuatro premios, incluyendo incentivos de Estudios Churubusco y el desarrollo de su banda sonora junto al compositor Pablo Mondragón desde ScriptSounding.

Una coproducción integrada por cuatro países

La estructura de producción reúne compañías de cuatro países latinoamericanos. Participan del proyecto:

Magma Cine , representada por Juan Pablo Gugliotta y Nathalia Videla Peña (Argentina).

, representada por y (Argentina). Color Haus , integrada por Álvaro Manzano Zambrana y Christian Nawrath Smith (Chile).

, integrada por y (Chile). Filmes Sem Sapato , de Laila Pas y Diogo Faggiano (Brasil).

, de y (Brasil). Circular Media, representada por Nicolás Valdés (Uruguay).

La película constituye además una versión libre de una obra inédita del escritor y periodista Agustín Fontenla.

Trayectoria de sus principales responsables

Paula Martel desarrolla su trabajo como directora, guionista y productora alrededor de temáticas vinculadas con las diversidades, los pueblos originarios y la juventud.

A lo largo de su carrera recibió más de diez premios e incentivos internacionales en espacios como FIDBA, Doculab de Las Alturas e Industria en Foco (CAIC + Netflix). Actualmente produce el documental de creación "Bad Light", filmado en Catamarca, mientras que "Primero Tomamos Anillaco" representará su ópera prima de ficción como directora.

Por su parte, Francisco Novick es productor y director argentino y produjo y dirigió los largometrajes:

TIEMPO PERDIDO (2019) , presentado en el Festival de Mar del Plata .

, presentado en el . POLÍTICO (2022) , también exhibido en el Festival de Mar del Plata .

, también exhibido en el . UNA NOCHE EN PALADIUM (2025), estrenado en BAFICI.

Además, es alumni de Locarno Academy y sus proyectos fueron seleccionados en diversos festivales internacionales.

Un elenco integrado por talentos del NOA

Con parte del elenco ya confirmado, la producción apuesta a combinar figuras con trayectoria internacional y jóvenes talentos de la región.

Entre los primeros nombres anunciados se encuentran los belichos Joaquín Escotorín, Juanjis Villagra y Lucía Torres, oriundos del departamento Belén, quienes formarán parte del elenco junto a otros intérpretes emergentes del NOA.

La producción incorpora además al actor argentino radicado en México Diego Alfonso, quien cuenta con participación en producciones cinematográficas y plataformas de streaming como "Diario de un Gigoló", "Háblame de ti" y la próxima serie "El futuro es nuestro" para Netflix.

Rodaje federal con respaldo del INCAA

Con el respaldo del INCAA, "Primero Tomamos Anillaco" iniciará su etapa de preproducción en 2027, con vistas a un rodaje federal que tendrá como escenarios principales las provincias de Catamarca y La Rioja.

El proyecto llega a esta instancia luego de un extenso recorrido internacional, múltiples reconocimientos y una consolidación como propuesta cinematográfica de alcance regional e internacional, posicionando nuevamente a Catamarca dentro de los espacios de producción y coproducción del cine iberoamericano.