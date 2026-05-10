Se viene la III Expo Enfermería 2026 con actividades de prevención y promoción

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería, el Ministerio de Salud de la provincia llevará adelante la III Expo Enfermería edición 2026, una propuesta destinada a acercar información sanitaria, actividades preventivas y acciones de promoción de la salud a toda la comunidad.

La jornada se desarrollará el próximo 12 de mayo, entre las 8 y las 18 horas, en la Plaza 25 de Mayo, donde se instalarán distintos espacios temáticos coordinados por profesionales y equipos de enfermería de hospitales de Capital y del interior provincial.

La actividad es organizada por la Dirección Provincial de Enfermería y tendrá como eje central el fortalecimiento del vínculo entre el sistema de salud y la comunidad a través de acciones educativas, consejería y prevención de enfermedades.

Una jornada dedicada a la promoción de la salud

La Expo Enfermería 2026 reunirá distintos stands temáticos orientados a brindar información sanitaria actualizada y generar espacios de participación comunitaria vinculados al autocuidado y la prevención. Los Servicios de Enfermería de hospitales de toda la provincia tendrán participación activa en cada una de las propuestas previstas durante la jornada.

Según lo informado oficialmente, en cada stand se desarrollarán actividades educativas y se ofrecerá orientación sanitaria sobre múltiples temas relacionados con la salud integral.

Entre los ejes temáticos previstos se encuentran:

Higiene personal

Estilo de vida saludable

Salud sexual y reproductiva

Lactancia

Control metabólico

Emergencias en el hogar

Salud cardiovascular

RCP básico

Salud mental

Prevención de adicciones

Manejo del estrés

Salud respiratoria

Crecimiento y desarrollo

Vacunación

Salud del adulto mayor

Salud cognitiva

Uso responsable de fármacos

La propuesta apunta a que la población pueda acceder de manera directa a información preventiva y a espacios de consulta con profesionales de enfermería en un ámbito abierto y comunitario.

El rol de enfermería y el eje del cuidado

La actividad se desarrollará bajo una perspectiva centrada en el trabajo cotidiano del personal de enfermería dentro del sistema sanitario provincial. En ese marco, el lema elegido para este año es "Enfermería en el centro de los cuidados", una consigna que busca destacar el rol estratégico de los equipos de enfermería en la atención, el acompañamiento y la prevención en salud.

La Expo también funcionará como un espacio de visibilización del trabajo que realizan los profesionales en hospitales y centros de salud tanto de Capital como del interior provincial. A lo largo de la jornada se brindará consejería sanitaria y orientación específica vinculada al autocuidado, la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables.

Actividades especiales en Valle Chico

Además de las acciones previstas en la Plaza 25 de Mayo, el Centro Sanitario Valle Chico desarrollará actividades especiales en el marco de la misma conmemoración.

Entre las 14 y las 18 horas, el centro llevará adelante distintas propuestas abiertas a la comunidad que incluirán:

Consejería en salud

Control de presión arterial

Controles de glucemia

Vacunación

Estas actividades también estarán atravesadas por el lema "Enfermería en el centro de los cuidados", reforzando el enfoque preventivo y comunitario de la jornada.

La importancia de la higiene de manos

Dentro de las acciones previstas, también habrá un espacio destinado a concientizar sobre el Día Mundial de la Higiene de Manos. En ese contexto, se brindará información sobre la importancia de la higiene de manos dentro de los centros de salud como una herramienta fundamental para prevenir infecciones y proteger tanto a trabajadores sanitarios como a pacientes.

La actividad buscará reforzar prácticas básicas de cuidado e higiene consideradas esenciales dentro de cualquier ámbito de atención médica.

Participación abierta a toda la comunidad

Desde el Ministerio de Salud destacaron que la III Expo Enfermería 2026 está pensada como una propuesta abierta a toda la población, con el objetivo de generar cercanía entre los equipos sanitarios y la comunidad. La presencia de stands temáticos, controles preventivos, espacios de consejería y actividades educativas permitirá a los asistentes acceder a información actualizada sobre distintos aspectos vinculados a la salud integral.

La iniciativa se enmarca además en las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Enfermería, una fecha destinada a reconocer el trabajo de los profesionales que desempeñan tareas de cuidado, prevención y atención sanitaria en todo el sistema de salud provincial.