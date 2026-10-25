Pesar en Catamarca por la muerte del escritor, docente y músico Carlos Vega Castro

La comunidad de Belén y del Valle Central despide a una figura vinculada a la cultura y la educación, que construyó una trayectoria marcada por el esfuerzo, la literatura y la música. Publicó cuatro obras, la última en 2022, bajo el sello de la Editorial El Guadal.

Carlos Vega Castro, profesor, escritor y músico, falleció y dejó una huella en el ámbito cultural y educativo. Su historia personal, ligada desde la infancia al barrio La Cañada de Belén, estuvo marcada por la perseverancia y el trabajo junto a su familia para alcanzar sus objetivos.

Hijo de Emilio Vega y Nery, conocida como "Negucha" Castro, forjó su camino con esfuerzo y dedicación. La portada de su último libro reconstruye parte de ese recorrido, desde sus primeros trabajos como campesino, pastor, changuito leñador y vendedor ambulante de panes y rosquetes, hasta su dedicación a la poesía.

Su formación académica también reflejó ese camino de superación: primero obtuvo el título de bachiller, luego el de Profesor de Enseñanza Básica y, posteriormente, el de Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación.

La música y la poesía como parte de su trayectoria

En el ámbito musical, Vega Castro integró la reconocida Banda Calchaquí, con la que recorrió distintos escenarios. Además, acompañó con su guitarra y su poesía a varios artistas, combinando así dos expresiones que formaron parte de su recorrido cultural.

Cuatro libros publicados a lo largo de casi dos décadas

Con mucho esfuerzo, el escritor publicó La sociedad de los poetas vivos, en 2003; El árbol de las cuatro tumbas, en 2006; y Las Cartas de mi amigo Carlos, en 2011.

Su última obra fue De Ausencias añoranzas y metáforas, publicada en 2022 por la Editorial El Guadal, en la que continuó dando espacio a sus versos, una labor que acompañó su vida y su vínculo con la cultura de Belén.