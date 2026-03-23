Pesar en Catamarca por la muerte de un reconocido médico

La comunidad médica de Catamarca enfrenta un momento de profunda tristeza tras el fallecimiento del doctor Fidel Eduardo Ávalos, una figura central en la historia reciente de la medicina provincial. La noticia fue comunicada oficialmente por el Colegio Médico de Catamarca bajo un mensaje contundente: "TRISTEZA ABSOLUTA", reflejando el impacto emocional que su partida genera en colegas, instituciones y en la sociedad en su conjunto.

El comunicado lo describe como un "Ejemplo médico", destacando no solo su trayectoria profesional sino también su rol como colaborador permanente de la institución. Su figura trasciende el ejercicio individual de la medicina: fue parte de una familia dedicada al crecimiento y desarrollo de la medicina en Catamarca, y un actor clave en múltiples instituciones médicas donde, según se remarca, "siempre estuvo para ayudar".

Formación académica y especialización

Nacido en la ciudad de Catamarca, Ávalos construyó una sólida formación académica que lo posicionó como referente en distintas áreas quirúrgicas. Su recorrido incluye:

Estudios de Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba

Residencia en Cirugía General en el Hospital Piñeiro , en la Ciudad de Buenos Aires

, en la Ciudad de Buenos Aires Residencia en Cirugía Oncológica en el Hospital Ángel H. Roffo , dependiente de la Universidad de Buenos Aires

, dependiente de la Universidad de Buenos Aires Título de Especialista en Mastología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán

Este trayecto formativo no solo evidencia su compromiso con la excelencia, sino también su orientación hacia áreas críticas como la oncología y la mastología, que marcarían su desarrollo profesional posterior.

Una trayectoria al servicio de la salud pública y privada

Desde el año 1974, el doctor Ávalos se desempeñó como Cirujano General y Mastólogo en el ex Hospital Ferroviario y en el ámbito privado. Su carrera dentro del sistema de salud provincial alcanzó posiciones de liderazgo:

Jefe del Servicio de Cirugía del Hospital San Juan Bautista

Ex director de la misma institución

Su rol no se limitó a la práctica clínica. También fue protagonista en la formación de nuevas generaciones de profesionales, desempeñándose como:

Docente Ordinario de Cirugía

Consejero Superior en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca

En el plano institucional, su participación fue igualmente destacada:

Miembro Titular de la Asociación Argentina de Cirugía

Socio Fundador y presidente de la Sociedad de Cirugía de Catamarca

Presidente de la Sociedad de Mastología de Catamarca

Compromiso con la lucha contra el cáncer

En la actualidad, Ávalos se desempeñaba como presidente de la Fundación Oncológica de Catamarca "Dr. Emilio García Giralt", una asociación civil sin fines de lucro profundamente involucrada en la lucha contra el cáncer.

Desde esta institución, su liderazgo fue determinante. Según el comunicado del Consejo de Administración, "bajo su presidencia, la Fundación Oncológica ayudó a cientos de catamarqueños, enfermos de cáncer a afrontar su tratamiento". Además, impulsó:

Capacitaciones profesionales

Campañas de prevención

Programas de detección precoz de distintos tipos de cáncer

Su trabajo consolidó una red de asistencia y concientización que impactó directamente en la calidad de vida de numerosos pacientes en la provincia.

Un legado humano y profesional

El Colegio Médico sintetiza su trayectoria con una afirmación categórica: "Hizo TODO en su carrera y por eso su ejemplo va a perdurar en la historia". En ese sentido, el mensaje resalta no solo su capacidad técnica, sino su forma de ejercer la medicina: integrado a su sociedad, a sus instituciones y comprometido con el legado para las futuras generaciones.

También se destaca su dimensión humana, recordándolo como "UN INDISPENSABLE", y valorando su "sendero de coherencia en toda su carrera". Su "valiente pelea final" es mencionada como un ejemplo más de su fortaleza personal.

Despedida y continuidad de su obra

Desde la Fundación Oncológica, el mensaje de despedida subraya el vacío que deja su partida: "despedimos con mucho dolor a quien por tantos años fue su guía y su presidente", al tiempo que reafirma la continuidad de su legado: "Seguiremos en el camino que nos trazó".

En línea con el deseo de su familia, ambas instituciones coincidieron en un pedido concreto: reemplazar las ofrendas florales por aportes voluntarios para sostener la Fundación, reflejando así el espíritu solidario que caracterizó su vida.

Los datos para quienes deseen colaborar son: