Pimpinela brilló en la apertura del Poncho 2026 al ritmo de sus grandes clásicos

El emblemático dúo Pimpinela, compuesto por los hermanos Lucía y Joaquín Galán, brindó un espectáculo de primer nivel en lo que representó la apertura de la cartelera artística del escenario principal de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, ante un público colmó el salón mayor.

Durante un poco más de dos horas, el icónico dúo argentino cantó casi todas las canciones que se distinguieron en sus más de cuarenta años de carrera, con el soporte de un grupo de bailarines y pantallas gigantes en la que mostraron distintos momentos de sus cuatro décadas ininterrumpidas de trayectoria, además del coro constante que representó el acompañamiento del público que se hizo sentir a lo largo de todo el espectáculo. Los Pimpinela encendieron y brillaron en la noche de apertura del principal festival cultural de Catamarca.

A lo largo de su actuación los hermanos Galán mantuvieron una constante conexión con el público y demostraron su vigencia internacional, principalmente al interpretar sus principales éxitos, que fueron ovacionados y aplaudidos por los miles de fanáticos que asistieron al show.

"Felices estamos de estar en esta fiesta artesanal más importante de Argentina. Es nuestra primera vez y estamos felices, después de tantos años de formar parte de una fiesta tan significativa como esta", expresaron en la conferencia de prensa previa al show que se denominó "Noticias de Amor". "Tenemos un público nuevo y son los jóvenes, que es la única manera que un artista pase de generación en generación -agregaron-. El éxito es una consecuencia de la vida, cuando uno hace lo que le gusta".

En un momento, el espectáculo transitó por un momento especial cuando los hermanos Galán interpretaron el clásico "La familia" con el acompañamiento de músicos y parte de su equipo de trabajo, con una mesa montada sobre el escenario. Brindis, sonrisas y mucha buena onda. Un impecable juego visual en el que se conjugó buena música, un clima especial y canciones relacionadas con vivencias de amor. "La trampa" fue una de sus últimas interpretaciones, mientras la ovación crecía entre el público. Fue la primera vez que arribaron a la Fiesta del Poncho y no defraudaron.

Promediando la noche, los presentes pudieron disfrutar del debut en la fiesta de los catamarqueños de la ascendente formación folclórica de Campedrinos, un dúo integrado por Sergio Prada y Agustín Fantili, quienes se han constituido en revelación en los principales festivales argentinos.

Con un repertorio sólido y compacto, el dúo interpretó clásicos de su repertorio tradicional como "Eterno Amor" y "Solo por verte bailar", las que fueron muy aplaudidas por los presentes. También pusieron en escena "Gallitos del Aire", "Festivalero", "Jazmín de Luna", "Pescador y Guitarrero", y "Que Hubiera Pasado". Se trata de una formación que tiene un claro su objetivo de defender y difundir la música nativa y tradicional.

Durante la noche, también realizaron su aporte en la inauguración del Poncho 2026 diversas voces locales, quienes dejaron en claro el sentimiento y el exquisito nivel que posee el canto popular de Catamarca. Tal es el caso de Emilio Morales quien, un año más, demostró porqué es una de las propuestas más consolidadas de esta provincia en materia folclórica. Fiel a su estilo, el cantautor recorrió a un repertorio en el que conjugó temas propios y algunos clásicos, motivando un extenso aplauso por parte del público catamarqueño. Abrió su espectáculo con el single de su último trabajo discográfico "Mestizo", para luego sumar canciones como "Catamarqueño", la zamba de su autoría junto a Roberto Ternan "De Catamarca", "No me des a elegir", para cerrar con el clásico "Adivina, Adivinador". También contó con el acompañamiento de una ascendente formación tucumana de Los Nuevos Cantores del Alba, que interpretaron un vals y que fue acompañado por el ballet El Baqueano.

El joven y talentoso cantante Nicolás Reyna también se ganó el aplauso del público del Poncho. El ganador del reality Canta Conmigo Ahora (edición 2022) manifestó su emoción por haber regresado al principal escenario del folclore de su provincia, recibiendo el cariño de los presentes ante cada una de sus interpretaciones. Abrió con "Abrazame muy fuerte" (de Juan Gabriel); para continuar con "Abrazame" de Julio Iglesias en una versión en modo zamba, y "Tan Enamorado" (de Ricardo Montaner), para cerrar con "Por lo que yo te quiero". Un exquisito repertorio estructurado siempre con aquellos clásicos reversionados y que demostraron su enorme crecimiento artístico.

Además, brindaron su aporte y mantuvieron en alto el clima festivalero las propuestas encabezadas por los jóvenes pero experimentados artistas como Noelia Tula -contó con el acompañamiento de Belén Parma, Itatí y Loy Carrizo- y el chumbichano Germán Fuentes. A ellos, se sumaron las propuestas tangueras que presentaron la experimentada pianista Noelia "Negracha" Díaz a través de "Tango Norteño" y la Compañía Mala Junta. Dos verdaderas expresiones que posee esta provincia en lo referido a la música del 2x4.

El canto, el color y las danzas estuvieron presentes de la mano de los ensambles musicales que representaron la Compañía de Danzas Femeninas Eulalias y la delegación regional de la Puna, con propuestas artísticas oriundas del departamento de Antofagasta de la Sierra. Una noche especial, que tuvo excelentes propuestas artísticas que engalanaron la primera luna del Poncho 2026.