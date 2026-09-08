PISA 2025: el Gobierno responsabilizó al kirchnerismo por el retroceso educativo

El Gobierno responsabilizó a las gestiones kirchneristas por los resultados obtenidos por la Argentina en las Evaluaciones PISA 2025, cuyo desempeño fue señalado como el peor del país en los últimos 20 años. Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, sostuvieron que los resultados reflejan una crisis acumulada del sistema educativo y atribuyeron a las administraciones anteriores una "responsabilidad concreta" por la situación actual.

A través de un comunicado, Capital Humano planteó que los resultados de PISA 2025 deben interpretarse teniendo en cuenta el recorrido educativo de los estudiantes evaluados. En ese sentido, remarcó que las pruebas reflejan los aprendizajes acumulados tras 12 años de escolaridad, contemplando la trayectoria de los alumnos desde 2013.

Bajo esa perspectiva, el Gobierno vinculó directamente el desempeño registrado en la evaluación internacional con las políticas educativas desarrolladas durante los años previos. El organismo sostuvo que, como consecuencia directa de las políticas educativas aplicadas por las gestiones anteriores, se produjo una caída de los aprendizajes en las tres áreas contempladas: Ciencias, Lectura y Matemática.

La Argentina se ubicó en el 72° lugar de un total de 91 países, una posición que, para el Gobierno, expone la profundidad del deterioro de los aprendizajes.

Una caída que excede la tendencia mundial

El Ministerio de Capital Humano también incorporó los resultados argentinos dentro de un escenario internacional más amplio. Según señaló, las evaluaciones PISA 2025 muestran que existe una tendencia mundial de estancamiento y descenso de los aprendizajes, por lo que el deterioro argentino no constituye un fenómeno aislado.

Sin embargo, el diagnóstico oficial establece una diferencia sustancial respecto de la situación del país. Desde el Gobierno remarcaron que, mientras la caída se verifica a nivel global y también alcanza a buena parte de América Latina, la Argentina retrocede desde un punto de partida que ya era bajo.

El comunicado señala que los resultados obtenidos en 2025 son los más bajos registrados desde la primera edición del programa impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizada en el año 2000.

Capital Humano sostuvo que la caída y el estancamiento de los aprendizajes se verifican en gran parte de América Latina, aunque insistió en que el caso argentino presenta una particularidad: el retroceso se produce sobre una base educativa que ya mostraba bajos niveles de desempeño.

De acuerdo con el Gobierno, esta situación vuelve especialmente significativa la magnitud del deterioro observado en la evaluación.

Lectura, Matemática y Ciencias, bajo la lupa

El diagnóstico oficial alcanza a las tres áreas evaluadas por PISA. Capital Humano señaló que se registró una caída de los aprendizajes en Ciencias, Lectura y Matemática, en un escenario que combina tendencias internacionales con dificultades propias del sistema educativo argentino.

Entre las conclusiones destacadas por el organismo aparece particularmente el desempeño en Lectura. Según explicaron, Lectura fue a nivel mundial el área que experimentó el descenso más pronunciado, especialmente en aquellas habilidades consideradas más complejas.

En ese marco, la OCDE identificó un fenómeno denominado "lectores apresurados", referido a estudiantes que responden de manera rápida pero incorrecta. El Gobierno señaló que esta conducta casi se duplicó entre 2018 y 2025. Otro elemento destacado en el comunicado es la relación entre las distintas áreas de aprendizaje. Capital Humano puntualizó que los países que registraron las mayores caídas en Lectura también presentaron retrocesos en las demás áreas evaluadas.

No obstante, el organismo consideró que esta tendencia internacional no alcanza para explicar por sí sola la magnitud de la caída registrada en la Argentina. Para el Gobierno, existe una explicación adicional vinculada con las políticas educativas desarrolladas durante años.

La crítica directa a los gobiernos kirchneristas

El punto más político del diagnóstico aparece cuando Capital Humano atribuye la situación a una "responsabilidad concreta", que presenta como consecuencia directa de una cultura educativa que, según el organismo, fue instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas.

El Gobierno sostuvo que esas administraciones "deterioraron cada sector del sistema", vinculando de manera directa las dificultades actuales con las políticas educativas aplicadas durante las gestiones anteriores.

La lectura oficial parte así de una premisa central: los resultados de PISA 2025 no deberían analizarse únicamente como una fotografía del presente, sino como el resultado de un recorrido educativo prolongado. Al considerar los 12 años de escolaridad de los estudiantes evaluados y su trayectoria desde 2013, Capital Humano utiliza ese período como argumento para establecer responsabilidades sobre las políticas implementadas anteriormente.

De esta manera, el resultado de la evaluación internacional quedó incorporado al debate político sobre el estado de la educación argentina y sobre las decisiones que deben adoptarse para revertir la caída de los aprendizajes.

Los planes que impulsa la actual gestión

Frente al diagnóstico, el Ministerio de Capital Humano destacó el "compromiso con la transformación del sistema educativo mediante políticas estructurales enfocadas en aprendizajes fundamentales", a través de la Secretaría de Educación.

El organismo señaló que, desde el inicio de la actual gestión, se implementan dos políticas de alcance federal destinadas a intervenir sobre áreas consideradas prioritarias: el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática.

El primero apunta a fortalecer los aprendizajes desde los primeros años de escolaridad. Según la descripción oficial, su objetivo es garantizar que todos los estudiantes del país puedan leer, comprender y producir textos de acuerdo con su edad.

El segundo programa está orientado específicamente al desarrollo de las capacidades numéricas. Capital Humano explicó que el Plan Nacional de Matemática busca fortalecer de manera prioritaria las competencias de los estudiantes de todo el país, con el propósito de evitar que ningún chico quede rezagado.

Así, frente al resultado de PISA 2025, el Gobierno combina un diagnóstico que atribuye responsabilidades a las gestiones anteriores con la defensa de las políticas que actualmente impulsa para modificar la trayectoria educativa. El escenario planteado por Capital Humano queda atravesado por dos elementos: un retroceso argentino que se produce sobre un punto de partida considerado bajo y una estrategia oficial que pone el foco en alfabetización, Matemática y aprendizajes fundamentales.