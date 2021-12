Polémica por clausuras de locales nocturnos

Durante el fin de semana la comuna capitalina procedió a la clausura de tres locales, dos por exceder los decibeles permitidos y el otro por haber sobrepasado la cantidad de personas permitidas. Según indicó la secretaria de Protección Ciudadana del municipio, Mariela Romero, el procedimiento en los tres locales nocturnos fue de manera simultánea durante la madrugada del pasado sábado.

El hecho generó reacciones, en el caso particular de unos de los locales, cuyo propietario adelantó la posibilidad de iniciar acciones penales contra la comuna y la persona del intendente Gustavo Saadi. Según lo indicado por Mariela Romero, los locales nocturnos que fueron clausurados fueron Ramos Generales, Berlín y Joy, aclarando que en los primeros locales, no se estaba respetando los decibeles de sonidos permitidos. En este punto la funcionaria indicó además que los mismos solo tienen permiso para funcionar como bar y no como locales bailables. En el caso de Joy, el problema fue que superó la cantidad de personas permitidas en el local.

En el caso de Ramos Generales, la secretaria de Protección Ciudadana aclaró que a pesar de los dichos del dueño del local, fueron notas presentadas con anticipación de parte de los vecinos, lo que generó el alerta y la presencia de los agentes, quienes luego constataron este hecho. “La nota la tenemos desde el mes de octubre, firmada por los vecinos del lugar, donde claramente se quejan por ruidos molestos. En realidad hace dos años que vienen con este tipo de reclamos y en lo que va de este año, el local, ha sufrido dos medidas de clausura. Luego de la clausura se presentaron los dueños nuevos, quienes en presencia de los vecinos, firmaron un acta acuerdo para acordar el nivel de decibeles y un día en específico para autorizar espectáculos en ese local”.

Asimismo la funcionaria recordó que está vigente una ordenanza de rezonificación, en donde se estipula en qué lugares deben funcionarios los comercios con actividades específicas.