Pomán: inauguraron el nuevo edificio del Jardín Eva Perón y un Punto Digital

Los festejos por el 393° aniversario del departamento Pomán tuvieron como uno de sus principales momentos la inauguración de nuevas obras vinculadas con la educación y el desarrollo de niños y adolescentes. En ese marco, el gobernador Raúl Jalil y el intendente Francisco Gordillo dejaron formalmente inaugurados el nuevo edificio del Jardín de Infantes Eva Perón y un nuevo Punto Digital.

La jornada reunió así dos espacios con objetivos complementarios. Por un lado, una infraestructura destinada a acompañar las primeras etapas de la trayectoria educativa de los más pequeños. Por otro, un ámbito pensado para acercar herramientas tecnológicas y conocimientos vinculados con la computación y el mundo digital.

La coincidencia entre las inauguraciones y la celebración departamental otorgó además una particular significación a la jornada, especialmente para la comunidad educativa del Jardín Eva Perón.

El Jardín Eva Perón celebró 25 años

El 15 de septiembre, coincidiendo con las celebraciones por el aniversario de Pomán, el Jardín de Infantes Eva Perón cumplió 25 años de vida. La comunidad educativa pudo celebrar este aniversario con la inauguración de su nuevo edificio, una obra destinada a los niños y niñas de entre 2 y 5 años que concurren al establecimiento.

El nuevo espacio fue concebido para responder a las necesidades de los alumnos que transitan esta etapa de formación y cuenta con distintos sectores destinados tanto a las actividades educativas como a la recreación.

Entre las características de la nueva infraestructura se encuentran:

Salas para alumnos de 2 a 5 años.

Baños.

Espacios recreativos.

Sectores destinados al desarrollo de las actividades propias del establecimiento.

La inauguración del edificio se produjo, de este modo, en una fecha particularmente significativa para la institución, ya que sus 25 años de trayectoria coincidieron con la posibilidad de celebrar junto a toda la comunidad la apertura de las nuevas instalaciones.

El nuevo edificio representa el espacio en el que se desarrollarán las actividades de los más pequeños que asisten al jardín, acompañando una etapa educativa caracterizada por los primeros aprendizajes y experiencias dentro del ámbito escolar.

Un nuevo Punto Digital para niños y adolescentes

Durante la misma jornada también quedó inaugurado un nuevo Punto Digital, pensado principalmente como un espacio de acceso a herramientas tecnológicas y de desarrollo de conocimientos relacionados con la computación y el mundo digital. La propuesta está orientada especialmente a niños y adolescentes, quienes podrán utilizar el lugar para acercarse a distintas herramientas vinculadas con la tecnología y fortalecer sus conocimientos en un ámbito destinado específicamente a ese propósito.

El nuevo espacio incorpora además instalaciones destinadas al entretenimiento y las actividades recreativas. Entre ellas se encuentran un microcine y una sala de juegos para los más pequeños, ampliando las posibilidades de utilización del lugar.

La incorporación de estos sectores permite que el Punto Digital combine el acceso a recursos tecnológicos con espacios destinados a actividades recreativas, particularmente para los niños que concurran al establecimiento. De esta manera, la obra suma a Pomán un espacio destinado a favorecer el acercamiento de las nuevas generaciones a la tecnología, la computación y el universo digital, al tiempo que ofrece alternativas de recreación.

Educación y acceso tecnológico

Las dos inauguraciones compartieron una misma jornada y estuvieron vinculadas con áreas centrales para el desarrollo de niños y adolescentes. El nuevo edificio del Jardín Eva Perón está destinado a acompañar la educación de los más pequeños, mientras que el Punto Digital amplía los espacios disponibles para el acceso a herramientas tecnológicas.

La combinación de ambas obras permitió que los festejos por el aniversario departamental incluyeran la puesta en funcionamiento de infraestructura destinada a distintas etapas y necesidades de la comunidad.

En el caso del jardín, la inauguración tuvo además el valor simbólico de coincidir con los 25 años de vida de la institución, convirtiendo el aniversario del establecimiento en parte de una jornada más amplia de celebración para Pomán.

El Punto Digital, en tanto, incorpora una propuesta centrada en el conocimiento y el uso de herramientas vinculadas con la computación y el mundo digital, con una orientación especial hacia niños y adolescentes, además de contar con espacios como el microcine y la sala de juegos.

Autoridades presentes

Las actividades contaron con la participación de distintas autoridades provinciales y departamentales. Acompañaron al gobernador Raúl Jalil y al intendente Francisco Gordillo la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, y la senadora Carolina Casas. También estuvo presente el secretario de Coordinación y Gobierno, Leandro Quiroga Barros, junto con otras autoridades que participaron de las actividades desarrolladas en el marco de los festejos.

La presencia de representantes de distintos ámbitos institucionales acompañó una jornada que tuvo como eje la inauguración de las nuevas instalaciones y que, al mismo tiempo, se desarrolló en coincidencia con una fecha central para la comunidad de Pomán.

Con el nuevo edificio del Jardín Eva Perón y el Punto Digital, los festejos por el 393° aniversario del departamento Pomán estuvieron atravesados por la puesta en funcionamiento de dos espacios destinados a la comunidad. Uno enfocado en las necesidades educativas de los niños de 2 a 5 años y otro orientado principalmente a niños y adolescentes, con herramientas para el aprendizaje tecnológico, además de propuestas recreativas.

La jornada tuvo así una doble celebración: el aniversario de Pomán y los 25 años del Jardín Eva Perón, que pudo conmemorar su trayectoria inaugurando una nueva casa para su comunidad educativa.