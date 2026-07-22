Poncho Diseño: objetos de autor que transforman los espacios y cuentan historias

Los espacios que habitamos hablan de nuestros gustos, de las historias que elegimos contar y de la identidad que construimos en la vida cotidiana. En el Pabellón Poncho Diseño de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, esa relación entre los objetos y los espacios se convierte en el centro de una propuesta que invita a mirar de otra manera aquello que forma parte de la vida diaria.

El diseño de autor propone allí una nueva manera de acercarse a los objetos que acompañan la vida cotidiana. Cada pieza deja de ser únicamente un elemento funcional o decorativo para convertirse en el resultado de una búsqueda en la que confluyen creatividad, oficio e innovación.

A lo largo del recorrido, el público puede descubrir propuestas de diseñadores de Catamarca y de otras provincias que encuentran en los materiales, las técnicas artesanales y los procesos creativos una forma de dar vida a objetos pensados para habitar los espacios con identidad propia.

La diversidad de propuestas permite recorrer diferentes maneras de entender el diseño y observar cómo los materiales pueden transformarse en piezas capaces de aportar funcionalidad, estética, calidez y personalidad a los ambientes.

Cerámica, concreto y vidrio

La cerámica, el concreto y el vidrio protagonizan parte de este universo creativo. Soli Cerámica, de Soledad González, presenta piezas modeladas completamente a mano. Su propuesta combina funcionalidad y estética a través de vajilla y objetos decorativos, en una producción donde el trabajo artesanal se expresa en cada pieza.

Desde otra mirada, LQ Estudio Concreto, de Liliana Quinteros, demuestra la versatilidad de este material mediante la elaboración artesanal de bandejas, tablas, porta sahumerios y piezas utilitarias.

El vidrio también ocupa un lugar destacado de la mano de Vitro Home, de Mirta Peralta. Desde hace más de veinte años, trabaja la técnica de la vitrofusión para crear cuadros, centros de mesa y objetos que juegan con la transparencia, la luz y el color.

Las propuestas permiten observar cómo un mismo universo de materiales puede adquirir distintas formas y usos a partir de la mirada particular de cada creador. Entre las piezas y propuestas vinculadas con estos materiales se encuentran:

Vajilla y objetos decorativos de cerámica.

Bandejas, tablas y porta sahumerios de concreto.

Piezas utilitarias elaboradas artesanalmente.

Cuadros y centros de mesa realizados mediante vitrofusión.

Objetos que exploran la transparencia, la luz y el color.

Textiles para aportar calidez y personalidad

Los textiles encuentran múltiples formas de transformar los ambientes y ocupan un lugar importante dentro del recorrido de Poncho Diseño. Emprendimientos como Silis Deco, Fresna Home & Deco, Enriqueta & Co., Las Parinas y Laboratorio Deco reinterpretan el hogar a través de diferentes objetos textiles y propuestas para los espacios.

La oferta incluye mantelería, platos de sitio forrados en tela, caminos de mesa, almohadones, mantas y otros objetos que combinan diseño contemporáneo, producción artesanal y una cuidada selección de materiales.

Cada propuesta demuestra cómo un detalle cotidiano puede adquirir una nueva dimensión. Una mesa, un sillón, una cama o cualquier espacio del hogar pueden transformarse a partir de piezas que aportan identidad y estilo. En este universo, los textiles no aparecen únicamente como elementos funcionales. También construyen atmósferas y permiten incorporar distintas formas de expresión a los ambientes.

La producción artesanal y el diseño contemporáneo se encuentran así en objetos que buscan combinar utilidad y estética, con propuestas que aportan calidez, personalidad y estilo a los espacios cotidianos.

El arte se incorpora a la vida cotidiana

El arte también ocupa un lugar central dentro del recorrido. Abedul, de Cintya Tula, presenta obras abstractas realizadas en acrílico sobre lienzo y reproducciones de alta calidad. La propuesta acerca el lenguaje de las artes visuales a la decoración de interiores y permite incorporar obras y reproducciones a los espacios habitados.

La presencia del arte amplía el recorrido del pabellón y suma otra dimensión a la relación entre los objetos y los ambientes. Las obras abstractas y las reproducciones de alta calidad proponen una forma de llevar el lenguaje visual a la vida cotidiana.

De esta manera, el diseño de autor reúne diferentes expresiones creativas y demuestra que los espacios pueden construirse a partir de una combinación de objetos, materiales, colores y obras que reflejan las elecciones y las historias de quienes los habitan.

La naturaleza como parte de los ambientes

La naturaleza también inspira propuestas que invitan a habitar los espacios de otra manera. Viure Deco, de Úrsula Ayala, incorpora plantas de interior y exterior, bonsáis y las tradicionales kokedamas. La propuesta convierte el verde en un elemento protagonista dentro del hogar.

Las plantas y las distintas formas de presentación permiten incorporar la naturaleza a los ambientes y construir una relación diferente con los espacios cotidianos.

La propuesta se suma a la diversidad del pabellón y muestra cómo el diseño también puede partir de elementos naturales para transformar los ambientes. Plantas, bonsáis y kokedamas encuentran así un lugar dentro de una mirada que busca integrar la naturaleza a los espacios habitados.

Fauna autóctona para aprender jugando

Los espacios de las infancias también encuentran su lugar dentro de Poncho Diseño.

Desde Santa María, Romina Delgado presenta Fauna de Tela, un emprendimiento que nace en San José de Santa María y propone animales textiles inspirados en la fauna autóctona de Catamarca. La colección incluye piezas inspiradas en vicuñas, parinas, zorros y quirquinchos. Cada animal es confeccionado artesanalmente y se presenta como una propuesta que vincula el juego, la decoración y el aprendizaje.

El emprendimiento también incorpora pequeños adornos colgantes e ilustraciones que acompañan el reconocimiento de cada animal. De esta manera, cada pieza propone una experiencia de conexión con el paisaje catamarqueño.

La propuesta destinada a las infancias transforma los animales textiles en herramientas para acercarse a la fauna autóctona y reconocer elementos del entorno. El juego y la decoración se vinculan así con una experiencia de aprendizaje y con la identidad del paisaje de Catamarca.

Objetos que construyen relatos

Cada una de las propuestas presentes en Poncho Diseño demuestra que el diseño de autor no solo crea objetos. También construye relatos, recupera saberes, resignifica materiales y propone nuevas formas de habitar los espacios.

La diversidad de miradas es precisamente uno de los rasgos que convierten al pabellón en un recorrido donde la creatividad se expresa tanto en las piezas como en las historias de quienes las crean.

La cerámica modelada a mano, el concreto trabajado artesanalmente, el vidrio transformado mediante la vitrofusión, los textiles que aportan calidez, las obras de arte, las plantas y los animales inspirados en la fauna catamarqueña forman parte de una misma propuesta: observar los objetos cotidianos desde una perspectiva diferente.

En cada emprendimiento aparece una manera particular de entender el diseño y de relacionarse con los materiales. Cada creador aporta su propia mirada y transforma esa búsqueda en piezas destinadas a ocupar un lugar en los espacios.