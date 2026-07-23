Vialidad Nacional inició el despeje de nieve en el Paso de San Francisco

Vialidad Nacional inició los trabajos de despeje de nieve en calzada sobre la Ruta Nacional 60, en el Paso Internacional San Francisco, específicamente en el tramo comprendido entre el puesto de control migratorio de La Gruta y el límite con Chile.

Las tareas comenzaron luego de que se registrara una mejora en las condiciones meteorológicas de la zona cordillerana, tras varios días marcados por intensas nevadas y la presencia de viento blanco. La acumulación de nieve generó condiciones que obligaron al cierre preventivo del paso internacional, tanto en el sector correspondiente a la Ruta Nacional 60, en Argentina, como en la Ruta CH-31, en Chile.

Con la disminución de las condiciones adversas, el personal y los equipos viales pudieron iniciar las labores destinadas a recuperar las condiciones de transitabilidad de la calzada. El trabajo se concentra en el despeje de la nieve acumulada sobre el corredor, una tarea necesaria para avanzar hacia la restitución de las condiciones óptimas para la circulación.

¿Quién coordina el operativo?

El operativo está a cargo del personal y de los equipos viales asignados al campamento de alta montaña de La Gruta. Desde ese punto se desarrollan las tareas sobre el tramo de la Ruta Nacional 60 afectado por la acumulación de nieve.

El despliegue se puso en marcha una vez que las condiciones meteorológicas permitieron avanzar con los trabajos. La intervención se realiza sobre un sector que había permanecido afectado por el temporal de nieve y el viento blanco, fenómenos que llevaron a disponer el cierre preventivo del paso internacional.

La dimensión de las tareas está directamente vinculada con la necesidad de despejar la calzada y restituir las condiciones necesarias para la transitabilidad. En este sentido, se estima que los trabajos continuarán durante todo el fin de semana.

Un Paso cerrado por la acumulación de nieve

El cierre preventivo del Paso Internacional San Francisco se produjo luego de varios días de intensas nevadas en la zona cordillerana. La presencia de viento blanco y la acumulación de nieve afectaron la calzada tanto del lado argentino como del sector chileno del corredor.

La interrupción alcanzó a la Ruta Nacional 60, en Argentina, y a la Ruta CH-31, en Chile. La situación meteorológica obligó a mantener cerrado el paso mientras persistían las condiciones que impedían contar con una transitabilidad adecuada.

La mejora del tiempo permitió avanzar con una nueva etapa: el despeje de la nieve acumulada. El objetivo de las tareas es recuperar las condiciones óptimas de la calzada, aunque la extensión de los trabajos se prolongará durante el fin de semana.

El Paso Internacional San Francisco, recordemos que constituye un corredor estratégico que vincula de manera directa a la provincia de Catamarca con la Región de Atacama, Tercera Región, en Chile.

Su ubicación y su conexión internacional le otorgan un papel central dentro del vínculo entre ambos territorios. Por esa razón, las condiciones de transitabilidad del paso adquieren especial importancia ante situaciones meteorológicas que afectan la circulación.

nerada por el temporal en la cordillera. Tras varios días de intensas nevadas y viento blanco, la mejora meteorológica permitió iniciar los trabajos sobre el Paso Internacional San Francisco, un corredor estratégico para la conexión directa entre Catamarca y la Región de Atacama.