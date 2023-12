Por la encefalomielitis, piden no llegar a caballo para las Fiestas Marianas

En el marco de las Fiestas Marianas que se celebran en nuestra provincia, recomendaron evitar el traslado y la concentración de equinos para no propagar la encefalomielitis, enfermedad por la cual a nivel nacional se ha declarado emergencia sanitaria.

Al respecto, el médico veterinario Mario Barrionuevo en diálogo con Radio Valle Viejo se refirió al tema y sostuvo “Mucha gene llega a caballo a veces por esta fecha que viene a la Virgen, como siempre, digo que traten de no venir”, en relación a aquellos jinetes que suelen llegar por esta fecha a rendir homenaje a la Virgen del Valle. En este sentido, el especialista remarcó que aquellos que vienen deben recordar que hay una emergencia a nivel nacional para evitar la propagación de la encefalomielitis en equinos, razón por la cual, advirtió que los jinetes marianos podrían no poder volver con el equino si no tienen completa las vacunas del animal.

Cabe recordar que la encefalomielitis equina se trata de una enfermedad viral que se transmite de las aves a los mosquitos, y estos últimos son los que infectan a equinos y seres humanos.