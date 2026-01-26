  • Dólar
  • BNA $1410 ~ $1460
  • BLUE $1470 ~ $1490
  • TURISTA $1833 ~ $1833

22 C ° ST 22.18 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Por la fuerte tormenta, transitar con precaución por Ruta Nacional N°64

26 Enero de 2026 23.01

Se recomienda a los conductores extremar las precauciones al transitar por la Ruta Nacional N° 64, en el tramo que comprende entre Los Altos (Barrio Santa Lucía) el puente de Río y localidad de El Abra debido a la acumulación de agua sobre la cinta asfáltica.

La fuerte tormenta esta generado charcos y áreas con agua acumulada, lo que puede representar un riesgo para la seguridad vial.

Cabe destacar que la localidad de Los Altos se encuentra sin el servicio de electricidad._

Es importante reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y estar atentos a las señales de tránsito y las indicaciones de las autoridades.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también