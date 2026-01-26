Por la fuerte tormenta, transitar con precaución por Ruta Nacional N°64

Se recomienda a los conductores extremar las precauciones al transitar por la Ruta Nacional N° 64, en el tramo que comprende entre Los Altos (Barrio Santa Lucía) el puente de Río y localidad de El Abra debido a la acumulación de agua sobre la cinta asfáltica.

La fuerte tormenta esta generado charcos y áreas con agua acumulada, lo que puede representar un riesgo para la seguridad vial.

Cabe destacar que la localidad de Los Altos se encuentra sin el servicio de electricidad._

Es importante reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y estar atentos a las señales de tránsito y las indicaciones de las autoridades.