Precaución en la Ruta Nacional 40 por el traslado de equipos mineros de grandes dimensiones

Vialidad Nacional emitió una advertencia dirigida a todos los usuarios de la Ruta Nacional 40 ante el desplazamiento de equipos mineros de dimensiones especiales que transitan por distintos sectores del departamento Belén. La circulación de este tipo de cargas requiere medidas específicas de seguridad y demanda una mayor atención por parte de quienes utilizan habitualmente esta importante vía de comunicación.

El operativo se desarrolla en el tramo comprendido entre Cerro Negro y Londres, donde un convoy especialmente acondicionado para el transporte de maquinaria minera avanza bajo estrictos protocolos de seguridad. Las autoridades solicitaron a los conductores extremar las precauciones al momento de circular por la zona y respetar las indicaciones dispuestas para garantizar la seguridad vial.

La presencia de equipos de gran porte sobre la calzada genera condiciones particulares para el tránsito, por lo que se recomienda a los automovilistas adoptar una conducción preventiva y mantenerse atentos a las señales y a las instrucciones del personal afectado al operativo.

Un convoy de grandes dimensiones en la Ruta Nacional 40

Según informó el organismo nacional, el traslado se realiza mediante un convoy compuesto por dos carretones encargados de transportar equipos mineros de dimensiones especiales.

El desplazamiento de este tipo de estructuras requiere una logística compleja debido al tamaño y características de la carga. Por ese motivo, el movimiento de los equipos se realiza bajo supervisión permanente y acompañado por diversos recursos destinados a garantizar la seguridad de todos los usuarios de la ruta.

El operativo incluye:

Dos carretones que transportan equipos mineros especiales.

Vehículos de apoyo que acompañan el recorrido.

Un dispositivo de seguridad especialmente diseñado para el traslado.

Participación de organismos provinciales encargados del control y la asistencia.

La magnitud de la carga obliga a realizar maniobras cuidadosas durante todo el recorrido, especialmente en sectores donde la geografía o las características de la ruta requieren mayores medidas de prevención.

Participación de la Policía y Defensa Civil

Para acompañar el desplazamiento del convoy, se dispuso un operativo de seguridad integrado por diferentes organismos provinciales. Entre las instituciones que participan del dispositivo se encuentran la Policía de la Provincia y Defensa Civil, que cumplen funciones de control, coordinación y asistencia durante el traslado.

La presencia de estos organismos busca garantizar que el recorrido se desarrolle sin inconvenientes y minimizar los riesgos asociados a la circulación de vehículos de gran porte sobre una ruta de tránsito permanente.

El trabajo coordinado entre los distintos actores involucrados permite ordenar la circulación, brindar información a los conductores y asistir ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el trayecto.

Recomendaciones para los conductores

Ante la presencia del convoy, Vialidad Nacional solicitó a los usuarios comunes de la Ruta Nacional 40 actuar con máxima prudencia. Las autoridades remarcaron especialmente la necesidad de extremar los cuidados al momento de realizar maniobras de sobrepaso, debido a las dimensiones de los equipos transportados y al espacio que ocupan sobre la calzada.

Entre las recomendaciones difundidas se destacan:

Circular con atención y respetar las indicaciones del personal de seguridad.

Mantener una distancia prudente respecto del convoy.

Extremar las precauciones al efectuar maniobras de adelantamiento.

Realizar el sobrepaso preferentemente cuando el convoy detenga su marcha a un costado de la ruta.

Evitar maniobras riesgosas o apresuradas.

Desde el organismo se insistió en que la colaboración de los conductores resulta fundamental para garantizar un tránsito seguro durante el desarrollo del operativo.

El recorrido continuará por la ciudad de Belén

Vialidad Nacional informó además que el desplazamiento de los equipos mineros continuará durante la jornada siguiente con una nueva etapa del recorrido. De acuerdo con lo previsto, la caravana atravesará la ciudad de Belén antes de retomar su trayecto por la Ruta Nacional 40.

Posteriormente, el convoy volverá a incorporarse a la ruta nacional a través del acceso sur a la Quebrada de Belén, continuando así con el transporte de los equipos especiales hacia su destino.

Esta nueva etapa del recorrido requerirá nuevamente la atención de los conductores que circulen por la zona, debido a la presencia de vehículos de gran tamaño y a las medidas de seguridad implementadas para acompañar el traslado.