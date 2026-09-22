Primavera fresca y ventosa en Catamarca: así estará este martes

Previo a una nueva suba de la temperatura, el pronóstico para este martes anticipa una jornada estable, lo que se traduce en un cielo con alguna nubosidad, mientras que el registro térmico tendrá una amplitud marcada entre las primeras horas y el período de mayor registro térmico.

Mañana fresca

Es así que durante la madrugada hubo cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 13 grados y un viento soplando desde el Noreste (NE) con moderada intensidad.

Con el avance de la mañana, las condiciones mantendrán características similares. El cielo continuará igual, mientras que la temperatura ascenderá levemente hasta los 14 grados. El viento seguirá soplando desde el mismo sector y con igual intensidad. Ya desde esta hora se sumarán ráfagas de hasta 50 km/h.

Tarde cálida

El cambio más significativo en las condiciones anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional se presentará durante la tarde, cuando la temperatura alcanzará los 24 grados, convirtiéndose en el registro máximo previsto para este martes.

Durante este período, el cielo estará algo nublado, mientras que el Innombrable cambiará su dirección predominante y pasará a soplar desde el Norte (N), con una velocidad de entre 23 y 31 km/h. A diferencia de las horas previas, para este momento del día se anuncia la presencia de ráfagas que podrían alcanzar velocidades de entre 51 y 59 km/h.

La noche continuará con viento del Norte

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 17 grados, mientras que el cielo se presentará algo nublado.

El viento mantendrá la misma dirección y velocidad. También se esperan ráfagas, aunque de menor intensidad que las previstas, con registros estimados de entre 42 y 50 km/h.



