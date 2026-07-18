Productos regionales: el stock de cosas ricas que no sabías que necesitabas

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho es el lugar ideal para descubrir los sabores más auténticos de Catamarca. En el sector de Productos Regionales, productores y emprendedores de distintos puntos de la provincia ofrecen una amplia variedad de dulces, frutos secos, confituras, masas regionales, vinos, aguardiente, licores y mucho más.

Entre las propuestas se destacan los caramelos de propóleo y eucalipto, propóleo, jengibre y menta con jengibre, disponibles desde $4.000 el paquete, además del clásico pan de miel del emprendimiento "La colonia".

Ángel Chaile, del emprendimiento La Ventanita, de Santa María, recomendó el Patay, elaborado con harina de algarroba pura. Explicó que "comiendo un pedacito de unos veinte gramos por día es muy bueno para la circulación de la sangre. La algarroba aporta muchas vitaminas y, consumido con moderación y lejos de las comidas, actúa como un digestivo natural".

También, ofrece las tradicionales tortas de turrón de miel de caña, con precios que van de $8.000 a $10.000, masas regionales, como rosquetes con y sin anís, paquetes de diez alfajores por $15.000 y crema de turrón de uva, disponible en vasitos individuales desde $3.000 y en envases de un kilo por $8.000.

Para los fanáticos de los sabores clásicos con un toque diferente, pueden encontrar frascos de dulce de leche con miel y dulce de leche con miel y chocolate, elaborados en Tigre, provincia de Buenos Aires, a $9.000.

Desde La Merced, departamento Paclín, llegan los tradicionales alfeñiques ($3.000 la bolsita), nueces confitadas premium ($2.000), alfajores de miel de caña ($12.000), paquetes de seis alfajores triples de chocolate ($12.000), alfajores bañados en merengue ($10.000) y los infaltables gaznates, a $1.500 cada uno.

La innovación también tiene su espacio. Nicolás Montoya, de Tinogasta, presenta el original chorizo de higo, una especialidad artesanal que cuesta $3.000. "Es como una jalea de higo, pero semicocinada y con nuez, queda exquisita. Lo recomiendo como postre y combina muy bien con queso, quesillo o incluso con dulce de leche", comentó. Además, ofrece bombones de higo con fondant y nuez ($1.000), nueces confitadas ($1.500) y pasas de aceituna ($3.000).

El emprendimiento Miski Maki sorprende a los visitantes con su promoción "Cábala", en el marco del Mundial de Fútbol, y anulando mufa, de cara al partido final de Argentina y España, ofrecen todo el fin de semana por la venta de tres botellas de licor o cerveza, la cuarta va de regalo.

La producción vitivinícola también dice presente con los vinos de Siján, con precios entre $5.000 y $10.000, y la tradicional mistela.

Los frutos secos son otra de las grandes atracciones. Finca El Manchao, de Mutquín, comercializa nueces con cáscara a $8.000 el kilo, nuez mariposa seleccionada pelada a $10.000 el medio kilo y nuez dorada mariposa a $9.000.

Desde Ambato, el emprendimiento Sabores de Chuchucaruana ofrece arropes de higo y chañar a $15.000, además de tunate, mermeladas y dulces regionales con valores que van de $8.000 a $10.000.

Andalgalá también aporta sus tradicionales dulces de membrillo, cayote y lima, junto con cajas de seis alfajores de nuez a $13.000 o unidades a $1.500. Completan la propuesta las pasas de uva desde $2.000 y las pasas de higo por $3.000.

Con precios accesibles y una enorme variedad de productos elaborados por manos catamarqueñas, el sector de Productos Regionales se consolida como una de las paradas obligadas de la Fiesta del Poncho. Un recorrido que invita a descubrir sabores tradicionales, apoyar a los productores locales y volver a casa con ese stock de cosas ricas que, hasta hoy, no sabías que necesitabas.