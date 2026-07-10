La Fiesta del Tamal de Fray Mamerto Esquiú coronó a Claudia González como ganadora

Con una convocatoria que superó las 7 mil personas, la 6° edición de la Fiesta Municipal del Tamal volvió a consolidarse como uno de los principales encuentros populares del departamento Fray Mamerto Esquiú, reuniendo a vecinos, visitantes, emprendedores, artesanos y tamaleras en una jornada dedicada a celebrar las tradiciones gastronómicas en el marco de los festejos por el 9 de Julio.

La propuesta se desarrolló en el Estadio Evita, ubicado en la localidad de San Antonio, donde durante toda la jornada se combinaron la gastronomía, la producción local, la música, la danza y diversas actividades destinadas a fortalecer el vínculo entre la comunidad y los emprendedores del departamento.

El evento tuvo como principal objetivo ofrecer un espacio de promoción, encuentro y comercialización para el sector emprendedor, impulsando el trabajo de productores locales, artesanos y tamaleras, quienes representan una parte importante de la identidad cultural y económica de la comunidad.

Una convocatoria que duplicó la edición anterior

La sexta edición de la fiesta registró un importante crecimiento en relación con el año anterior. Según la información difundida, el encuentro duplicó la concurrencia registrada durante la edición 2025, consolidándose como una de las celebraciones más convocantes del calendario municipal.

La presencia de más de 7 mil personas marcó el éxito de la propuesta y acompañó una intensa actividad comercial desarrollada durante toda la jornada.

Uno de los datos más destacados fue la venta de más de 600 docenas de tamales, cifra que reflejó la respuesta del público y el protagonismo que tuvo la gastronomía tradicional dentro del evento.

Veinte tamaleras compitieron por el mejor tamal

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el tradicional concurso para elegir el tamal más rico, del que participaron 20 tamaleras.

Tras la evaluación del jurado, el primer puesto fue para Claudia González, quien se consagró como la gran ganadora de esta sexta edición. El segundo lugar correspondió a Mónica Barrios, mientras que el tercer puesto fue obtenido por Azucena Cuello.

Las ganadoras recibieron importantes premios en efectivo como reconocimiento a su desempeño en el certamen. Los premios entregados fueron los siguientes:

Primer puesto: $200.000 .

. Segundo puesto: $160.000 .

. Tercer puesto: $100.000.

La elección del mejor tamal estuvo a cargo de un jurado conformado por representantes de distintos sectores vinculados a la gastronomía, la cultura y la comunidad. Integraron el jurado:

Alejandra Benavidez , intendenta de Fray Mamerto Esquiú.

, intendenta de Fray Mamerto Esquiú. Fernando Boffo , chef.

, chef. Christian Carluccio , chef.

, chef. Clara Figueroa , secretaria de Cultura, Turismo, Deportes y Emprendedurismo.

, secretaria de Cultura, Turismo, Deportes y Emprendedurismo. Una persona elegida del público.

La integración del jurado permitió combinar la mirada de especialistas con la participación de la comunidad en una de las actividades más esperadas de la fiesta.

Más de 60 emprendedores y música

Además del tradicional concurso gastronómico, la celebración contó con la participación de más de 60 emprendedores y artesanos, quienes ofrecieron una amplia variedad de productos y creaciones locales.

Durante toda la jornada, el escenario recibió a numerosos artistas de la música y la danza, que brindaron distintos espectáculos para el público presente. La programación también incluyó sorteos y diversas propuestas recreativas que acompañaron el desarrollo de la fiesta y contribuyeron al clima de celebración.

La combinación de gastronomía, cultura, producción local y espectáculos convirtió a la sexta edición de la Fiesta Municipal del Tamal en un espacio de encuentro para miles de personas que participaron de los festejos por el 9 de Julio.

Con una asistencia récord, un importante movimiento comercial, la participación de decenas de emprendedores y el reconocimiento institucional otorgado por la Cámara de Senadores de Catamarca, el evento volvió a consolidarse como una de las celebraciones populares más convocantes del calendario municipal y reafirmó su crecimiento con respecto a la edición realizada en 2025.