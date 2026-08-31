Última semana para sumarse a la Feria del Libro y al Ponchito 2026

Las convocatorias para formar parte de la programación de la 18° Feria Provincial del Libro Catamarca 2026 y del Festival del Ponchito 2026 ingresaron en su etapa final. Hasta el domingo 6 de septiembre, permanecerá abierta la posibilidad de postular propuestas para integrar la agenda de estos dos encuentros culturales.

Ambos eventos son organizados por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y se desarrollarán entre el 7 y el 11 de octubre en el Predio Ferial Catamarca.

Durante cinco jornadas, la Feria del Libro y el Ponchito compartirán el mismo espacio con propuestas que mantendrán su carácter independiente y, al mismo tiempo, estarán conectadas por una programación que reunirá diferentes expresiones culturales.

La agenda prevista invitará a disfrutar de propuestas vinculadas con la literatura; la música; la danza; el teatro; la narración y otras expresiones culturales.

Con la fecha de cierre de las convocatorias cada vez más cerca, quienes deseen formar parte de cualquiera de los dos eventos deberán completar el proceso de inscripción antes del próximo domingo.

La Feria del Libro, bajo el lema de la expresión

La 18° Feria Provincial del Libro Catamarca 2026 se realizará bajo el lema "De la idea a la palabra: los recorridos de la expresión".

En el marco de esta nueva edición, la convocatoria está dirigida a editoriales, autores, narradores, talleristas y artistas de toda la provincia, quienes podrán presentar sus propuestas para formar parte de la programación. La amplitud de la convocatoria contempla distintas actividades y formatos culturales. Entre las propuestas que pueden ser presentadas se encuentran:

Presentaciones de libros .

. Charlas .

. Rondas de lectura .

. Espectáculos de narración .

. Talleres .

. Capacitaciones .

. Muestras .

. Conciertos .

. Obras de teatro .

. Performances .

. Otras propuestas culturales.

De esta manera, la convocatoria abre la posibilidad de integrar la programación desde diferentes disciplinas y formatos, en sintonía con el lema elegido para esta edición y con los distintos recorridos que propone la expresión cultural.

Para postularse, las personas interesadas deberán ingresar y completar el formulario habilitado para la convocatoria de la Feria del Libro 2026.

Formulario de convocatoria para la Feria del Libro 2026

El Ponchito vuelve a convocar a niños y adolescentes

Por su parte, el Ponchito 2026, definido como la fiesta grande de los chicos, volverá a abrir su escenario a niños, niñas y adolescentes catamarqueños de entre 5 y 18 años.

La convocatoria contempla la participación en las disciplinas de música y danza, además de la posibilidad de integrar delegaciones municipales, departamentales y regionales. El festival vuelve así a convocar a las nuevas generaciones para formar parte de su programación, con una propuesta destinada específicamente a los participantes comprendidos dentro de esa franja de edad.

Las inscripciones para el Ponchito 2026 pueden realizarse a través del formulario correspondiente.

Formulario de convocatoria para el Ponchito 2026

Hasta el domingo 6 de septiembre

La fecha límite para participar en cualquiera de las dos convocatorias es el domingo 6 de septiembre. Hasta ese día, las personas interesadas podrán completar su inscripción para postularse a la programación de la Feria del Libro o del Ponchito. Los principales datos de esta etapa final son: