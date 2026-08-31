Procesión y misa por San Ramón Nonato: así culminan las fiestas patronales

Este lunes 31 de agosto se llevará a cabo el cierre de las fiestas patronales en honor de San Ramón Nonato, en la capilla que lo venera como patrono, ubicada en la esquina de las calles Chubut y Mendoza, en la zona sur de la ciudad capital.

La comunidad se reunirá para participar de las actividades religiosas previstas para culminar estas celebraciones, en el marco de la jurisdicción de la parroquia San Pío X.

La jornada estará centrada en dos momentos principales: la procesión por las calles de la zona y, posteriormente, la celebración de la Santa Misa en la capilla dedicada a San Ramón Nonato. De esta manera, vecinos y fieles de la comunidad parroquial tendrán una nueva oportunidad de reunirse en torno a la celebración patronal, en una jornada que marcará el cierre de las festividades desarrolladas en honor del santo patrono de la capilla.

El horario de la Procesión

La actividad principal de la tarde será la procesión, que se realizará a partir de las 18.00. Luego de este momento de manifestación pública de la fe, la comunidad regresará para participar de la Santa Misa, que continuará con el programa previsto para el cierre de las fiestas patronales.

Durante la celebración eucarística se llevará adelante un momento especial destinado a las embarazadas presentes, quienes recibirán una bendición.

Bajo el lema del Año Jubilar

Las celebraciones y la preparación de la comunidad se encuentran animadas por el lema "Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de unidad", propio del Año Jubilar por el Bicentenario de su nacimiento.

Bajo esta consigna, la comunidad parroquial continúa desarrollando sus actividades y se prepara para una nueva instancia de especial significación dentro de su calendario.

El cierre de las fiestas patronales en honor de San Ramón Nonato será, de este modo, parte del camino de preparación que la comunidad viene transitando en torno a las celebraciones religiosas previstas para los próximos días.

Preparativos para recibir a Nuestra Madre del Valle

Luego de la jornada de este lunes, la comunidad parroquial se preparará para recibir la visita de Nuestra Madre del Valle, prevista para el próximo sábado 6 de septiembre.

La llegada se producirá en el marco de la Fiesta de la Protección, una celebración que tendrá lugar al cumplirse 22 años del sismo. Así, el cierre de las fiestas patronales en honor de San Ramón Nonato se enlaza con una nueva etapa dentro del calendario religioso de la comunidad de la parroquia San Pío X.

La procesión, la posterior Santa Misa y la bendición de las embarazadas marcarán el final de las celebraciones patronales de este lunes 31 de agosto, mientras los fieles de la zona sur de la ciudad capital avanzan en los preparativos para recibir, pocos días después, la visita de Nuestra Madre del Valle.

Bajo el lema "Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de unidad", la comunidad continuará así su camino de encuentro y preparación en el contexto del Año Jubilar por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, con la mirada puesta en la próxima celebración de la Fiesta de la Protección, a 22 años del sismo.