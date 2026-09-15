Pueblo Perdido recibirá la primavera con la ceremonia ancestral del Situa Raymi

La llegada de la primavera tendrá un significado especial en Pueblo Perdido de la Quebrada, donde el próximo domingo 20 de septiembre se realizará una ceremonia ancestral vinculada con el equinoccio y el inicio de un nuevo ciclo. El encuentro se desarrollará entre las 16 y las 19, en un escenario marcado por el paisaje natural de la quebrada y por un territorio que conserva las huellas de antiguos pueblos.

La propuesta, denominada Situa Raymi, plantea una manera particular de recibir la nueva estación, recuperando prácticas y conocimientos vinculados con las comunidades originarias. En este marco, la primavera no será abordada solamente como un cambio dentro del calendario estacional, sino también como un momento simbólico asociado con la renovación, la apertura y el encuentro con la naturaleza.

Durante la jornada, quienes participen podrán acercarse a una práctica que propone renovar las energías, recuperar el vínculo con la tierra y prepararse simbólicamente para el comienzo de una nueva etapa.

El entorno de Pueblo Perdido de la Quebrada tendrá un papel central en la experiencia. Rodeados por el paisaje natural y en un espacio que conserva las huellas de antiguos pueblos, los participantes podrán aproximarse a una ceremonia que busca poner en valor una relación de conexión, armonización y respeto por el territorio.

El ritual de limpieza y renovación

La ceremonia será guiada por el cacique Juan Carlos Allosa, integrante de la Comunidad Diaguita Cacana Putquial de Andalgalá. Será quien lleve adelante un sahumado de limpieza y renovación, una práctica que formará parte del eje central del encuentro. A través de este ritual se buscará recuperar saberes ancestrales relacionados con la conexión, la armonización y el respeto por el territorio, estableciendo un vínculo simbólico entre quienes participan, la tierra y el comienzo de la primavera.

El sahumado se desarrollará como una práctica de limpieza y renovación, dentro de una ceremonia que propone dejar atrás un ciclo y disponerse simbólicamente a recibir otro. En este sentido, el Situa Raymi estará atravesado por la idea de transformación y preparación frente a la llegada de la nueva estación.

La presencia del cacique Juan Carlos Allosa permitirá que la actividad sea guiada desde los saberes relacionados con la comunidad Diaguita Cacana Putquial de Andalgalá, incorporando al encuentro conocimientos y prácticas transmitidos por las comunidades originarias.

Primavera, territorio y saberes ancestrales

El encuentro propone comprender la llegada de la primavera desde una perspectiva que excede el simple cambio de estación. El equinoccio aparece como el marco para una ceremonia que vincula el inicio de un nuevo ciclo con la posibilidad de renovar energías y fortalecer el vínculo con la naturaleza.

En Pueblo Perdido de la Quebrada, esa propuesta adquiere además una dimensión relacionada con el territorio. Se trata de un espacio donde permanecen las huellas de antiguos pueblos y que, durante la ceremonia, será el escenario para recuperar prácticas y conocimientos vinculados con las comunidades originarias.

La actividad invita a quienes asistan a acercarse a una forma de interpretar el cambio de estación desde conceptos como la renovación, la apertura y el encuentro con la naturaleza. La propuesta busca poner nuevamente en circulación saberes ancestrales y prácticas transmitidas por las comunidades originarias, vinculándolos con un momento particular del ciclo anual.

El Situa Raymi se plantea así como un encuentro en el que el paisaje, el territorio y la ceremonia forman parte de una misma experiencia. La naturaleza de la quebrada será el entorno en el que se desarrollará esta práctica de limpieza y renovación, mientras que el inicio de la primavera funcionará como referencia para el comienzo simbólico de un nuevo ciclo.

Una propuesta abierta a la comunidad

La actividad será gratuita y abierta a todo público, por lo que podrán participar quienes deseen acercarse a esta experiencia vinculada con el equinoccio de primavera y los saberes ancestrales.

No obstante, la organización estableció que habrá cupos limitados, por lo que será necesario realizar una reserva previa para participar de la ceremonia. Los datos para reservar son: