Quedaron inauguradas las colonias de verano municipales en el Camping

Este martes quedaron oficialmente inauguradas las colonias de verano organizadas por el Municipio de la Capital en el Camping Municipal, dando inicio a una nueva temporada de actividades recreativas destinadas a niños, jóvenes y adultos. El acto de apertura fue encabezado por el intendente Gustavo Saadi, quien estuvo acompañado por autoridades locales y nacionales, entre ellas el diputado nacional Fernando Monguillot, además de funcionarios de distintas áreas del Ejecutivo municipal.

La puesta en marcha de las colonias marca uno de los ejes centrales de la agenda estival del municipio, con propuestas pensadas para promover el encuentro comunitario, la inclusión social y el disfrute del espacio público durante el receso de verano. El Camping Municipal vuelve así a consolidarse como un punto de referencia para las familias capitalinas que eligen permanecer en la ciudad durante las vacaciones.

Durante su discurso, el intendente Saadi remarcó la importancia de estos espacios de recreación y contención social, y subrayó el trabajo articulado de las distintas áreas municipales que hacen posible el desarrollo de las colonias. "Que se refresquen los niños, los adultos, ya todo es maravilloso", expresó el jefe comunal, en alusión al valor de generar ámbitos accesibles donde todas las edades puedan compartir actividades al aire libre.

En ese marco, el intendente agradeció especialmente al personal de la Secretaría de Deportes, responsable de la organización y coordinación de las propuestas recreativas, así como también a los equipos de Espacios Verdes y Obras Públicas, que llevaron adelante tareas de acondicionamiento y puesta a punto del predio para recibir a los participantes en condiciones óptimas de seguridad y confort.

"Han trabajado para que el poli esté en absolutas condiciones", destacó Saadi, al tiempo que reconoció la labor del personal de salud, que estará presente durante el desarrollo de las colonias para brindar asistencia y acompañamiento a los asistentes. La presencia de profesionales sanitarios forma parte del esquema de prevención y cuidado implementado por el municipio para garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades.

Las colonias de verano municipales ofrecen una amplia variedad de actividades deportivas, recreativas y lúdicas, pensadas para fomentar hábitos saludables, el trabajo en equipo y la integración social. Desde propuestas acuáticas hasta juegos y dinámicas grupales, el programa busca generar experiencias positivas para los participantes, fortaleciendo el vínculo con el entorno y con la comunidad.

En su mensaje final, el intendente deseó que los vecinos puedan disfrutar plenamente del receso estival y dejó un saludo cargado de buenos augurios. "Que la pasen lindo, que sean unas vacaciones maravillosas, y que todos tengan un año muy bueno, con mucha salud, con mucho trabajo y, fundamentalmente, con mucho amor y solidaridad", expresó ante los presentes.

Saadi también reafirmó su apuesta por el turismo interno y el disfrute de la ciudad como destino durante el verano. En ese sentido, destacó el valor de los espacios públicos y de las políticas municipales que promueven actividades gratuitas o accesibles para las familias. "Las mejores vacaciones las vamos a tener aquí, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, en la mejor ciudad y en la mejor provincia del mundo", concluyó.

Con esta inauguración, el Municipio de la Capital da inicio a una temporada que combina recreación, inclusión y presencia del Estado, consolidando a las colonias de verano como una de las propuestas sociales más importantes del verano para la comunidad catamarqueña.