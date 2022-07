Ranchos en el Poncho: con disparidad en las ventas, apuestan al Día del Amigo y al finde

El regreso a la presencialidad planteó muchas expectativas en el sector comercial gastronómico de la Fiesta del Poncho. En el medio se coló la crisis económica, que vino a generar que tanto los catamarqueños como los turistas cuidarán más el bolsillo. No obstante esto, la realidad de los ranchos es prometedora. Las ventas vienen "bien" para algunos y para otros con más suerte hasta "superaron las expectativas".

A diferencia de la realidad indicada por los emprendedores, parece ser que los visitantes locales y foráneos están dispuestos a gastar en este sector para darse el gustito y de paso pasar un buen momento entre amigos o en familia. El primer fin de semana, sin duda que fue un termómetro para los rancheros que con años en el rubro, saben lo que es remar en la gastronomía. Dos de los puestos con mayor tiempo andado en el Poncho contaron a La Unión su visión de lo que van transitando en estas fiesta.

Ambos, apuestan a lo que va a pasar con las ventas este miércoles por el Día del Amigo y lo que vendrá con este segundo fin de semana, que es último y el que definirá cómo les fue a todos económicamente.

"El mejor Poncho en años"

Con optimismo María Cuestas, encargada del rancho La Rueda contó que con 29 años de presencia en la fiesta de los catamarqueños y habiendo visto todas las realidades en ese tiempo, considera que el de este 2022 es "el mejor Poncho en años". Comentó que han tenido el salón lleno desde que abrieron y "la verdad que hemos superado las expectativas". "Desde el primer momento estamos trabajando con rancho lleno, tanto en el mediodía como en la noche", añadió la encargada, quien aseguró que a diferencia de otros años, en esta ocasión no solo han ingresado más visitantes sino que están consumiendo, puntualmente en este rubro. A la hora de contar los precios, para conocer así como manejan el equilibrio entre el bolsillo y los costos, María indicó que "lo que más están pidiendo es el asado, el cabrito y el locro, en nuestro caso".

Según la encargada del histórico rancho, el consumo promedio de una familia tipo es de $10.000 , acotando que puede economizarse en el caso que la porción de asado la compartan entre un adulto y un menor, que siempre suele comer menos.

Venimos bien pero…

Con más mesura, Mariano Díaz encargado de Rancho de Nino indicó que el primer balance va de lo regular a lo bueno. "El primer fin de semana estuvo lindo porque se vendió bastante. No superamos las expectativas que teníamos pero salimos dentro de todo bien" , planteó a la par de comentar que con las ventas pudieron recuperar parte de lo invertido.

El rancho, con veinte años en el Poncho también vio pasar más de una crisis y por eso Mariano no duda en calificar a este 2022 como un año de experiencia en ventas "regular". "La verdad que no fue como uno esperaba pero dentro de todo estamos bien". Planteó luego el impacto en los gastos de la familia tipo con la crisis económica y acotó "pensamos que después de pasar la pandemia esto iba a estar mejor pero ahora, en este último tiempo, que estuvimos con la suba de precios, dificulta que la familia tipo gaste mucho para comer. Por eso tratamos que los precios sean accesibles pero lo mismo el valor no puede no elevarse".

Precios ¿sin miedo?

Para evitar complicaciones en la competencia, los precios se trataron de mantener en paridad entre todos los ranchos, aunque tienen algunas diferencias. En La Rueda cada tamal está a $400, la porción de locro está a $800 y la docena de empanada está a $1200. En lo que es la parrilla, la porción de asado, que sale con pan y guarnición, está a $2.000. Si es cabrito, se va a $2.500.

En el caso de Rancho de Nino, que es otro de los tradicionales, los valores marcan una pequeña diferencia. Allí la porción de asado por persona está en $1.500 y si fuera para compartir, está a $2.000. El locro tiene el mismo precio que en la competencia y, en el caso de las empanadas, hay una diferencia, la docena está a $1.000.