Realizan un festival solidario para acompañar la lucha de un niño de Catamarca

El próximo sábado 21 de marzo a las 22 horas, el Club Tesorieri será el escenario de una propuesta que combina cultura, solidaridad y compromiso: el "Festi Solidario Rock", un evento organizado con el propósito de reunir fondos para Miqueas Alaniz Rasgido, un niño de 11 años que enfrenta una delicada situación de salud.

El caso de Miqueas ha generado una profunda conmoción, no solo por la gravedad de su estado, sino también por las circunstancias que rodearon su evolución clínica. Según se informó, el menor habría sido víctima de una presunta negligencia médica en el Hospital de Niños Eva Perón, ubicado en la Capital catamarqueña, lo que desencadenó una serie de complicaciones que obligaron a su familia a buscar atención en otra provincia.

Del diagnóstico inicial a una situación crítica

El recorrido médico de Miqueas comenzó con una intervención que, en principio, no implicaba mayores riesgos. El niño ingresó al hospital para ser sometido a una operación de apendicitis, tras la cual recibió el alta médica. Sin embargo, lejos de evolucionar favorablemente, su cuadro clínico se agravó, lo que obligó a una nueva intervención quirúrgica.

En esa segunda operación se le practicó una colectomía, procedimiento que evidencia la gravedad de las complicaciones posteriores. Frente a este escenario, y ante la sospecha de una posible mala praxis, los familiares del menor iniciaron una protesta exigiendo su traslado a un centro de mayor complejidad.

La presión ejercida por la familia tuvo finalmente respuesta: el 25 de febrero, Miqueas fue trasladado en ambulancia al Hospital del Niño Jesús, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde actualmente recibe atención especializada.

Un festival con múltiples expresiones solidarias

En este contexto, el "Festi Solidario Rock" surge como una iniciativa concreta para acompañar a la familia, no solo en el plano económico, sino también emocional. El evento contará con bandas locales en vivo, shows artísticos, sorteos que buscan convocar al público y generar un espacio de encuentro:

La entrada tendrá un valor de $5.000, y todo lo recaudado será destinado íntegramente a cubrir los gastos derivados de la situación de Miqueas.

Este esquema refleja un esfuerzo colectivo por sostener a la familia en un momento de alta vulnerabilidad, donde los recursos económicos se vuelven determinantes para garantizar la continuidad del tratamiento.

Más allá de la recaudación: un gesto de acompañamiento

El festival no solo apunta a la recaudación de fondos, sino también a construir una red de contención. En situaciones como la de Miqueas, el acompañamiento social adquiere un valor central, ya que permite a las familias enfrentar no solo las dificultades económicas, sino también el impacto emocional de atravesar una crisis de salud.

La combinación de música, arte y participación comunitaria convierte al evento en una expresión tangible de solidaridad, donde cada asistencia, cada entrada adquirida y cada participación suma a una causa urgente.

Una convocatoria abierta a la comunidad

La organización del "Festi Solidario Rock" invita a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa. En un contexto marcado por la incertidumbre y la necesidad, el evento representa una oportunidad concreta de transformar la empatía en acción.

El caso de Miqueas Alaniz Rasgido pone en evidencia no solo la fragilidad de ciertas situaciones médicas, sino también la capacidad de respuesta de una sociedad que, frente a la adversidad, elige unirse. El 21 de marzo, en el Club Tesorieri, la música será el vehículo de un mensaje claro: la solidaridad también salva.