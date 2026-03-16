Reconocimiento internacional para el oftalmólogo argentino Roger Zaldivar

Un hito en la vanguardia tecnológica

El doctor Roger Zaldivar ha alcanzado una posición de privilegio en el escenario científico internacional al ser distinguido, por segundo año consecutivo, como uno de los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo. Este reconocimiento, otorgado por la publicación británica The Ophthalmologist a través de su Power List 2026, celebra a los innovadores que han transformado las posibilidades de la visión global durante el último año y medio. Zaldivar se distingue, además, por ser el único sudamericano presente en la lista este año, reafirmando el protagonismo de la medicina argentina en la creación de soluciones de vanguardia. El informe de la publicación detalla que, entre agosto de 2024 y febrero de 2026, los esfuerzos de Zaldivar se han centrado en la integración de la práctica clínica con la tecnología de última generación. En particular, su labor ha girado en torno al uso de inteligencia artificial y el análisis de macrodatos para optimizar la seguridad, la precisión y los resultados clínicos en cirugías refractivas y de cataratas, buscando siempre la personalización en el tratamiento del paciente.

Innovaciones con impacto global

El prestigio de Zaldivar se fundamenta en su capacidad para abordar desafíos históricos de la oftalmología, como las mediciones imprecisas y el acceso limitado a evidencia del mundo real. Entre sus contribuciones más significativas, destacan dos plataformas digitales que hoy transforman la toma de decisiones médicas. La primera es ICLGuru, una herramienta con inteligencia artificial para la medición de Lentes Intraoculares Fáquicas mediante datos de biomicroscopía ultrasónica. Hacia finales de 2025, esta tecnología logró una adopción en más de 450 clínicas de 60 países, mejorando drásticamente la predicción de la bóveda craneal y reduciendo complicaciones. La segunda innovación es RevaiCare, una plataforma digital que recopila grandes volúmenes de indicadores clínicos y medidas reportadas directamente por los pacientes. Actualmente en uso en más de 20 países, este sistema permite estandarizar procesos en áreas como retina, glaucoma, ojo seco y cataratas, validando predicciones postoperatorias mediante estudios científicos certificados. Sobre estos avances, el oftalmólogo destacó con orgullo que cuentan con una solución que se está usando en el mundo entero: un algoritmo que calcula el tamaño ideal del lente a colocar, con una adopción cada día mayor y resultados muy positivos que impactan en la calidad de vida de los pacientes.

Un legado de excelencia familiar y científica

La presencia de Roger Zaldivar en la Power List no es un hecho aislado, sino la continuidad de una trayectoria familiar marcada por la excelencia. Su padre, Roberto Zaldivar, reconocido internacionalmente como uno de los padres de la técnica de lentes fáquicas, también ha sido distinguido en ediciones previas por sus aportes pioneros. Juntos, han posicionado al Instituto Zaldivar —con sedes en Av. Callao 1.870, Buenos Aires, y Av. Emilio Civit 701, Mendoza— como un referente global tras más de 65 años de trayectoria. Esta institución, recientemente catalogada como la mejor clínica privada de América Latina en cirugía de cataratas por un ranking de Newsweek, acumula más de 200.000 intervenciones quirúrgicas. Zaldivar subrayó la importancia de esta trayectoria al recordar que fueron el primer centro oftalmológico en Latinoamérica en certificar Normas ISO hace más de 25 años, demostrando que la excelencia médica debe ir siempre de la mano de estándares de gestión y seguridad.

El compromiso social y el futuro de la disciplina

Más allá de la innovación tecnológica, la familia Zaldivar ha extendido su vocación mediante la Fundación Zaldivar, establecida en 1990 por Roger Eleazar Zaldivar y su hijo Roberto. Esta organización sin fines de lucro coordina campañas gratuitas para atender necesidades visuales de poblaciones vulnerables sin cobertura médica, estructurando un modelo de impacto social único en la región. Al reflexionar sobre el presente, Roger Zaldivar señaló que desde Mendoza y Buenos Aires están llegando a clínicas en todo el mundo. Este reconocimiento a su labor de investigación y democratización de herramientas avanzadas reafirma que, desde el extremo sur del continente americano, el Instituto Zaldivar sigue liderando el futuro de la oftalmología mundial con un enfoque donde la tecnología y el factor humano son inseparables.