Redes sociales: qué tienen en común las personas que casi no publican su vida

Las redes sociales se convirtieron en un espacio habitual para mostrar experiencias, pensamientos y momentos de la vida cotidiana. Sin embargo, no todas las personas sienten la misma necesidad de compartir lo que hacen, y distintos estudios comenzaron a observar qué características tienen quienes prácticamente no publican su vida en estas plataformas.

Según las investigaciones mencionadas, las personas que no sienten la necesidad constante de mostrar su día a día tienden a presentar una menor dependencia emocional de la validación externa. Su bienestar no estaría atado de la misma manera a la reacción que reciben de los demás frente a aquello que publican.

En este grupo aparecen determinados patrones relacionados con la manera de utilizar la tecnología y, especialmente, con el vínculo que mantienen con la aprobación digital. La ausencia de una necesidad permanente de publicar implica también una menor exposición a la respuesta de otras personas y a la comparación que puede generarse a partir de lo que cada usuario observa en las redes.

Una investigación que puso el foco en la comparación

Una investigación publicada en 2014 en Psychology of Popular Media Culture, revista que analiza el comportamiento humano, fue liderada por la investigadora Erin Vogel, de la Universidad de Toronto.

El trabajo señalaba que quienes casi no publicaban en redes sociales tendían a presentar una autoestima más baja y una fuerte inclinación a compararse con los demás. Ese comportamiento podía generar un círculo en el que la exposición y la necesidad de aprobación se reforzaban mutuamente. Cuanto más publicaban, más necesitaban validación, y esa dinámica terminaba teniendo influencia sobre el estado de ánimo.

La comparación también podía llevar a las personas a cuestionarse si su propia vida era suficientemente interesante o feliz en relación con aquello que observaban en las plataformas digitales. De esta manera, la actividad en redes no quedaba limitada al acto de compartir contenidos, sino que podía involucrar la percepción que cada persona tenía sobre su propia vida.

La felicidad no aparece detrás de una pantalla

Más recientemente, el Informe Mundial de la Felicidad reforzó la idea de que las redes sociales no hacen necesariamente más felices a las personas. Según el informe, muchas personas utilizan estas plataformas simplemente porque otros también lo hacen, y no necesariamente porque su utilización les genere bienestar. La conducta, entonces, puede estar vinculada a una dinámica social en la que participar se convierte en una práctica habitual, incluso cuando no existe una percepción clara de beneficio personal.

Otro dato señalado por el informe apunta a que pocos usuarios estarían dispuestos a pagar por continuar utilizando estas plataformas. Esta situación sugiere una conciencia creciente respecto del impacto limitado, o incluso negativo, que las redes sociales pueden tener sobre la felicidad.

La relación entre el uso de las plataformas y el bienestar aparece así atravesada por una diferencia entre permanecer conectado por costumbre o hacerlo porque realmente existe una experiencia positiva asociada con esa actividad.

Qué ocurre cuando las personas se alejan de las redes

El análisis también contempló qué sucede con quienes decidieron alejarse de las redes sociales. Entre los efectos experimentados aparecen cambios vinculados directamente con el bienestar emocional. Las personas que se alejaron de estas plataformas experimentaron:

Mayor bienestar general.

Menos ansiedad.

Reducción de síntomas depresivos.

Estos resultados se incorporan a un análisis más amplio sobre el vínculo entre las redes, el estado de ánimo y la necesidad de permanecer conectados. Sin embargo, alejarse no siempre resulta sencillo. El informe identifica que la dependencia puede ser más emocional que funcional, debido principalmente al temor de quedar afuera de aquello que otras personas muestran.

El temor a quedar afuera y la dependencia emocional

La dificultad para abandonar las redes no necesariamente estaría relacionada con una necesidad concreta de utilizarlas, sino con la sensación de que dejar de hacerlo puede significar perderse algo.

Ese temor de quedar fuera de lo que otros muestran aparece como uno de los elementos que puede sostener la dependencia. La persona puede continuar conectada aun cuando la utilización de las plataformas no le genere un bienestar significativo.

En ese contexto, la comparación con los demás adquiere nuevamente un papel central. Lo que otras personas publican puede convertirse en un parámetro frente al cual cada usuario evalúa su propia experiencia, su nivel de felicidad o el interés que despierta su vida cotidiana.

Los que no publican y su relación con el presente

Quienes casi no postean su vida en las redes sociales presentan, de acuerdo con la información analizada, características diferenciadas en su relación con la aprobación digital.

Su bienestar no está atado a la reacción de los demás, debido a que no existe una necesidad constante de compartir aquello que ocurre en su vida para obtener una respuesta externa. Entre los patrones asociados con este grupo se encuentran:

Menor dependencia de la aprobación externa.

Uso menos compulsivo del celular.

Mayor capacidad para disfrutar el presente sin validación digital.

Mayor facilidad para desconectarse.

Estos elementos describen una relación diferente con las plataformas y con la necesidad de permanecer visibles para los demás. No publicar implica, en este sentido, no colocar la reacción de otras personas como una condición permanente para valorar la propia experiencia.

Una relación distinta con las redes

El análisis de estos estudios y del Informe Mundial de la Felicidad plantea una mirada sobre un comportamiento cada vez más visible: el de las personas que utilizan las redes sociales sin convertirlas necesariamente en un escenario para mostrar su vida.

La diferencia no parece estar solamente en la cantidad de publicaciones, sino en el vínculo emocional que existe con ellas. La necesidad de aprobación, la comparación, el uso compulsivo y el temor a quedar afuera aparecen como elementos centrales para comprender por qué algunas personas tienen mayores dificultades para desconectarse.

En contraste, quienes no sienten la necesidad constante de publicar presentan patrones vinculados con una menor dependencia de la validación externa, una utilización menos compulsiva del celular y una mayor capacidad para disfrutar el presente sin necesidad de una confirmación digital.

Así, detrás de quienes casi no comparten su vida en redes aparece una característica común señalada por la información analizada: su bienestar no depende de manera permanente de lo que los demás ven, responden o aprueban en las plataformas digitales.