Reinfección de Covid-19: un cordobés dio positivo dos veces en 25 días

Un joven cordobés contrajo coronavirus dos veces, con 25 días de diferencia, y cree que podría tratarse de dos variantes diferentes, aunque no lo tiene confirmado.

El joven detalló que dio positivo el 22 de diciembre pasado, en un cuadro casi asintomático. “La primera vez tuve pocos síntomas, un poco de dolor de espalda nomás”, relató.

Una vez recuperado y con un hisopado negativo del 31 de diciembre, viajó a Brasil a pasar sus vacaciones. El 11 de enero, antes de regresar a Argentina, se realizó un hisopado en Porto Alegre que le dio negativo.

“El 15 de enero comencé con síntomas, el 16 me fui a hisopar pese a que creía que no había forma de que fuera coronavirus otra vez, pero resultó positivo el test rápido. Me realizaron un PCR para detectar la variante, que también dio positivo, pero no me informaron cuál variante era”, detalló.

“Me dijeron que podía ser otra variante”, indicó.

El joven está vacunado con dos dosis de Sinopharm, y pese a ello el segundo cuadro fue con más síntomas que el primero: “Ahora sí tengo dolor de garganta, un día de fiebre, y ahora un poco de tos”.