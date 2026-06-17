Reprograman el Concurso de Interinatos y Suplencias: nuevas fechas y sede única

El Ministerio de Educación y Trabajo, a través de la Dirección de Educación Superior, informó a los profesionales postulantes del Concurso de Interinatos y Suplencias destinado a la cobertura de espacios curriculares en Institutos de Estudios Superiores de gestión estatal, que se ha dispuesto una reprogramación en los plazos previstos para la presente convocatoria.

La decisión administrativa se inscribe en el desarrollo de un proceso de alta demanda, marcado por la recepción de una gran cantidad de documentación y perfiles profesionales, lo que motivó la necesidad de reorganizar el cronograma original con el objetivo de sostener la calidad del análisis de cada postulación.

Según se detalló oficialmente, la medida no responde a una alteración del procedimiento en sí, sino a la intención de asegurar condiciones óptimas de evaluación, priorizando criterios de exhaustividad, transparencia y equidad en cada una de las etapas previstas.

Un proceso de evaluación reforzado y con mayor capacidad técnica

En el marco de esta reprogramación, desde la cartera educativa se informó que se sumarán nuevos evaluadores al equipo técnico encargado de la valoración correspondiente de antecedentes y perfiles. Esta incorporación busca fortalecer la capacidad operativa del proceso y acompañar el incremento significativo de inscripciones y documentación presentada por los postulantes.

De esta manera, el dispositivo de evaluación se verá reforzado para garantizar que cada expediente sea analizado bajo los mismos estándares, sin que el volumen de trabajo afecte la calidad del procedimiento.

El objetivo central de esta ampliación del equipo técnico es sostener un esquema de trabajo que permita:

Análisis exhaustivo de cada postulación recibida.

de cada postulación recibida. Transparencia en las distintas instancias de evaluación.

en las distintas instancias de evaluación. Equidad en el tratamiento de antecedentes y perfiles profesionales.

Extensión de plazos en la valoración de antecedentes y publicación de listados

Como consecuencia directa de esta reorganización, se estableció que las instancias de Valoración de Antecedentes y la Publicación del Listado Provisorio Institucional se extenderán entre los días 17 y 19 de junio del corriente año.

Este ajuste en el calendario implica una readecuación puntual de los tiempos administrativos previstos originalmente, en función del volumen de información que debe ser procesado por el equipo evaluador.

La decisión se enmarca en la búsqueda de garantizar que cada instancia del concurso se desarrolle con el tiempo y los recursos necesarios para asegurar la correcta verificación de los antecedentes presentados por los aspirantes.

Entrevistas en sede única para los IES de Capital

Otro de los puntos centrales de la reprogramación está vinculado a la organización de las entrevistas correspondientes a los Institutos de Estudios Superiores (IES) de Capital.

Desde la Dirección de Educación Superior se informó que estas entrevistas se realizarán en sede única, específicamente en el Instituto de Formación Docente Sur, ubicado en la intersección de Manuel Pedraza y Los Regionales.

La centralización de esta instancia tiene como finalidad optimizar la organización institucional, concentrando en un único espacio físico el desarrollo de las entrevistas, lo que permite una mejor coordinación logística del proceso concursal.

Asimismo, se indicó que el cronograma detallado, con la asignación de días y horarios específicos para cada espacio curricular, será comunicado oportunamente a través de los canales oficiales y notificado de manera directa a cada postulante mediante correo electrónico.

En este sentido, se estableció además que los aspirantes deberán confirmar su asistencia, en el marco del esquema de organización previsto para esta etapa del concurso.

Comunicación oficial y reconocimiento a los postulantes

Finalmente, desde la cartera educativa se expresó un reconocimiento a la amplia respuesta a la convocatoria, destacando la participación de profesionales en el proceso de inscripción y presentación de antecedentes.

En el mismo comunicado, las autoridades agradecieron también la comprensión de los postulantes frente a las modificaciones implementadas, subrayando que todas las medidas adoptadas están orientadas a asegurar la rigurosidad y el correcto desarrollo del proceso concursal.