Rescatan a ocho camionetas atrapadas por el temporal en la Puna

En medio del intenso temporal de nieve que afecta a la Puna catamarqueña, personal de Vialidad Provincial protagonizó un importante operativo de rescate sobre la Ruta Provincial N° 43, donde alrededor de ocho camionetas habían quedado varadas debido a la gran acumulación de nieve en el sector de Pasto Ventura.

La situación obligó a desplegar un dispositivo de emergencia destinado a asistir a los conductores y ocupantes de los vehículos que no podían continuar su recorrido. El operativo se desarrolló junto a Bomberos Voluntarios, Policía de la Provincia y el Grupo Especial de Rescate (GER), en una tarea conjunta que se extendió hasta aproximadamente las 2 de la madrugada.

Para avanzar entre la nieve y permitir el rescate de las personas atrapadas, Vialidad Provincial desplegó un cargador frontal y dos motoniveladoras. La maquinaria permitió abrir paso en sectores donde la acumulación de nieve impedía la circulación, asistir a los vehículos y trasladar a sus ocupantes hacia lugares seguros.

El objetivo central del operativo fue poner a resguardo a quienes habían quedado atrapados por las condiciones del camino y del temporal.

El viento blanco volvió a cubrir la calzada

Si bien durante la noche cesó la nevada, las condiciones meteorológicas continuaron siendo adversas. Las intensas ráfagas de viento blanco desplazaron grandes cantidades de nieve hacia la calzada y provocaron nuevas acumulaciones.

En algunos sectores, la nieve alcanza hasta un metro de altura, una situación que impide la circulación y obliga a mantener un trabajo permanente de despeje.

La interrupción de la nevada no significó, por lo tanto, la normalización de las condiciones de transitabilidad. El viento continuó movilizando la nieve acumulada y depositándola sobre la ruta, generando nuevos obstáculos para el desplazamiento de los vehículos y para las tareas de apertura de los caminos.

Los trabajos sobre Ruta n° 43

Desde las primeras horas de hoy, equipos y maquinarias de Vialidad Provincial continúan trabajando de manera ininterrumpida en distintos sectores de la Ruta Provincial N° 43.

Las tareas se concentran especialmente en El Peñón, Pasto Ventura, Peña Fría, el acceso a Laguna Blanca y la Cuesta de Randolfo. El trabajo busca despejar los sectores afectados por la acumulación de nieve y recuperar la transitabilidad en la medida en que las condiciones de seguridad lo permitan.

Actualmente, las tareas se concentran particularmente en el tramo comprendido entre Pasto Ventura, Peña Fría y el sector previo al ingreso a Laguna Blanca. Allí, los equipos trabajan en la apertura de huellas y en la limpieza de la calzada.

En este contexto, se recuerda que la Ruta Provincial N° 43 permanece totalmente cerrada al tránsito en el tramo comprendido entre El Peñón y Barranca Larga, en Belén.

La medida se mantiene debido a las condiciones adversas generadas por el temporal y a la acumulación de nieve que afecta distintos sectores de la vía.

Pedido a vecinos, transportistas y turistas

Ante la continuidad del temporal y la persistencia de las condiciones adversas, se solicita a vecinos, transportistas y turistas no intentar circular por estos caminos hasta nuevo aviso.

Asimismo, se pide respetar las indicaciones del personal de Vialidad Provincial y de la Policía Provincial, que trabajan en el marco del operativo y establecen las condiciones de circulación en los sectores afectados. La recomendación se mantiene mientras continúan las nevadas, las ráfagas de viento blanco y la acumulación de nieve sobre las calzadas.

El rescate de alrededor de ocho camionetas en Pasto Ventura puso en evidencia las dificultades que presenta el tránsito por la zona durante este temporal. Aunque los ocupantes de los vehículos pudieron ser asistidos y puestos a resguardo, las condiciones de los caminos continúan siendo complejas.