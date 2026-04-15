Salud activa acciones de prevención en Colonia de Achalco

En el marco de las políticas orientadas a dar respuesta a las necesidades de la población, el Ministerio de Salud de la provincia avanzará con una nueva jornada de prevención en Colonia de Achalco, una localidad ubicada en el departamento El Alto. La iniciativa se inscribe dentro de una estrategia que pone el foco especialmente en las personas que viven en el interior de la provincia, alejadas de los centros urbanos, donde muchas veces el acceso a controles, asesoramiento y estudios preventivos requiere una presencia activa del sistema sanitario en territorio.

Bajo esa línea de trabajo, el Programa de Salud Sexual y Diversidades realizará una visita al Hospital de la localidad de Colonia de Achalco el próximo 17 de abril, en el horario de 8 a 16 horas, con un dispositivo especialmente orientado a la prevención, el acompañamiento y la detección temprana.

La jornada buscará acercar servicios fundamentales a la comunidad mediante una modalidad organizada y accesible, reforzando el objetivo de descentralizar la atención sanitaria y garantizar respuestas concretas en zonas alejadas.

Turnos programados y atención integral

Las atenciones se desarrollarán con turno programado, por lo que las personas interesadas deberán solicitar previamente su lugar comunicándose al 3834 520246.

En esta oportunidad, el equipo de Salud brindará asesoramiento integral en salud de la mujer, una instancia clave para evacuar dudas, orientar consultas y acompañar distintas necesidades vinculadas al cuidado integral.

Junto con ese abordaje, se realizarán testeos de VIH, Sífilis y Hepatitis B, tres estudios preventivos fundamentales para promover el diagnóstico temprano y la intervención oportuna.

Testeos rápidos, gratuitos y confidenciales

Uno de los ejes centrales de la actividad será la realización de los tests de VIH, Sífilis y Hepatitis B, que presentan características pensadas para facilitar el acceso de la población.

Según se informó, los estudios son gratuitos, confidenciales, rápidos y sin necesidad de orden médica. Los resultados estarán disponibles en 15 a 20 minutos, lo que permite a cada persona obtener una respuesta en el mismo momento de la consulta.

El procedimiento consiste en un pinchazo en el dedo para extraer una pequeña muestra de sangre, una metodología simple que favorece la adhesión al testeo y elimina barreras habituales de acceso.

La posibilidad de realizar estas pruebas sin derivaciones previas ni trámites adicionales representa un punto central dentro de la estrategia sanitaria, ya que facilita que más personas puedan acercarse a conocer su estado de salud.

La importancia del diagnóstico oportuno

Desde el área sanitaria se remarcó especialmente la importancia de estas acciones preventivas, subrayando que los especialistas recomiendan el testeo como herramienta esencial para lograr un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano.

Este enfoque resulta central en enfermedades donde la detección precoz mejora sustancialmente las posibilidades de seguimiento y abordaje, además de fortalecer las tareas de prevención comunitaria.

La llegada del equipo del Programa de Salud Sexual y Diversidades a Colonia de Achalco se enmarca así en una política que prioriza la proximidad territorial, la accesibilidad y la prevención, con especial atención a las comunidades del interior provincial.

La jornada del próximo 17 de abril buscará, en definitiva, acercar recursos concretos a la población, reforzando la presencia del sistema público de salud en una zona donde estas intervenciones representan una herramienta directa para el cuidado y la detección temprana.



