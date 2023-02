Salud y la detección de ITS en el embarazo: destacan la importancia de los controles

Desde el Ministerio de Salud de la provincia se trabaja constantemente en diferentes acciones para mejorar la calidad de vida de los y las usuarias del sistema de Salud. Los controles que se realizan a las embarazadas tienen como objetivo la detección de enfermedades para poder realizar tratamientos oportunos con el fin de evitar -si se puede- que el bebé se contagie.

La detección de las infecciones de transmisión sexual (ITS), que pueden contraer las personas al tener relaciones sexuales sin la protección del preservativo o campo de látex es fundamental, ya que algunas pueden transmitirse al feto a través de la placenta, a las personas recién nacidas al momento del parto, o a través de la leche humana.

En este sentido, el equipo de Salud recalca la importancia de realizar los estudios correspondientes tanto las personas gestantes como sus parejas sexuales, para realizar una detección temprana de las patologías. Asimismo, en los casos en que ya saben que una o ambas personas de la pareja tiene alguna de estas infecciones, es fundamental poner en conocimiento al equipo de Salud.

Las infecciones pueden ser:

- VIH: si la persona infectada está en tratamiento, al momento del parto le darán una medicación para disminuir el riesgo de contagio al bebé. La suspensión de la lactancia es una indicación precisa en nuestro país.

- Sífilis: es importante que las dos personas de la pareja se realicen las pruebas de laboratorio para detectarla; en el caso de ser positivo, existe medicación que se indica durante el embarazo.

- Hepatitis B y C: en caso de no tener la vacuna contra hepatitis B, se puede iniciar o completar el esquema de vacunación sin riesgo alguno durante el embarazo. En caso de tener un diagnóstico positivo de Hepatitis C, se recomienda el contacto con un especialista para establecer un tratamiento.

- Toxoplasmosis: es una enfermedad que se transmite de forma asintomática en las personas adultas. En caso de detectarla se realiza un tratamiento a lo largo del embarazo para evitar la transmisión al feto.

- Streptococco del grupo B Hemolítico: si se detecta la presencia de esta bacteria mediante un hisopado volvo-anal, entre la semana de embarazo 35-37, se indica un antibiótico para evitar la transmisión a la persona recién nacida.

- Chagas-Mazza: es una enfermedad que se produce por estar en contacto con un parásito que transmite la vinchuca; también puede transmitirse vía transplacentaria. Para el diagnóstico se realiza un análisis de sangre; si éste da positivo debemos consultar a un especialista para iniciar el tratamiento luego del nacimiento tanto la madre como el bebé. En los recién nacidos con Chagas Congénito, el tratamiento tiene alta eficacia para prevenir el paso a la cronicidad, logrando en las niñeces la cura de la enfermedad.

Cabe mencionar que el uso de preservativo y el campo de látex son las únicas formas de prevenir las infecciones de transmisión sexual; si la persona gestante y/o su pareja contrae alguna ITS, es fundamental detectarla a tiempo porque además de comenzar el tratamiento lo antes posible se evitan complicaciones en las personas recién nacidas.

Por otro lado, también es importante señalar que las enfermedades previas al embarazo tales como diabetes, tuberculosis, presión alta, enfermedades de transmisión sexual o del corazón, riñones, asma u otras, es fundamental que el equipo con el que se atiende tome contacto con el equipo que acompaña el embarazo para que reciban cuidados de manera integral.