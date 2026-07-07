Salud fortalece el abordaje de la salud mental infantil

El Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante la jornada "Escuchar, detectar y actuar: herramientas para visibilizar las violencias en niños, niñas y adolescentes", una propuesta de formación destinada a fortalecer las capacidades de los equipos de salud en el abordaje de problemáticas vinculadas con la salud mental y las distintas formas de violencia que afectan a las infancias y adolescencias.

La actividad se desarrolló en el Anfiteatro de Valle Viejo y tuvo como propósito continuar brindando herramientas que permitan detectar, intervenir y actuar de manera oportuna frente a situaciones que comprometan el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes. La iniciativa se enmarca en una estrategia orientada a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario desde sus distintos niveles de atención.

Fortalecer la primera respuesta del sistema de salud

Uno de los principales ejes de la jornada estuvo centrado en el fortalecimiento del rol de los equipos interdisciplinarios de salud como primera respuesta y puerta de ingreso de las personas al sistema sanitario.

En ese sentido, la capacitación buscó proporcionar herramientas tanto teóricas como prácticas para que los profesionales puedan realizar una adecuada detección de situaciones de riesgo desde el primer contacto con los pacientes. Asimismo, se remarcó la importancia de que, a medida que las problemáticas se complejicen, puedan implementarse los abordajes correspondientes desde cada nivel de atención, considerando el riesgo de cada situación y el plan de cuidados necesario.

El objetivo es que cada intervención pueda desarrollarse de manera articulada, permitiendo que las respuestas del sistema de salud sean acordes a las necesidades particulares de cada niño, niña o adolescente.

Una formación vinculada con la atención integral

Durante el encuentro se destacó que este tipo de espacios privilegia una formación estrechamente relacionada con la labor cotidiana del personal sanitario.

Los contenidos fueron contextualizados en los ámbitos de Atención Primaria de la Salud, con el propósito de que la capacitación mantenga una relación directa con las estrategias de cuidado centradas en la atención integral de la salud de niños, niñas y adolescentes.

La propuesta formativa apunta a que los conocimientos adquiridos puedan ser aplicados en los escenarios concretos donde los equipos de salud desarrollan diariamente su tarea, fortaleciendo la capacidad de identificar situaciones de vulnerabilidad y brindar respuestas oportunas dentro del sistema sanitario.

De esta manera, la formación busca consolidar una mirada integral que contemple no solo los aspectos clínicos, sino también las dimensiones sociales, comunicacionales y legales que intervienen en la atención de las infancias y adolescencias.

Herramientas clínicas, comunicacionales y legales

Otro de los aspectos centrales de la capacitación estuvo orientado a incorporar herramientas que permitan actuar frente a situaciones de vulneración de derechos.

La formación incluyó contenidos vinculados con las herramientas clínicas, el deber de comunicar y los procedimientos que deben seguirse cuando se detectan situaciones que afectan los derechos de niños, niñas y adolescentes, tal como lo establece la Ley Nacional de Protección de niños niñas y adolescentes N° 26061.

En ese marco, el objetivo del encuentro fue dotar al personal de salud de competencias que integren tres dimensiones fundamentales:

Competencias clínicas para identificar indicadores de violencia.

para identificar indicadores de violencia. Competencias comunicacionales para intervenir adecuadamente en cada situación.

para intervenir adecuadamente en cada situación. Competencias legales para activar de manera inmediata los canales de protección obligatorios.

La capacitación hizo especial hincapié en la importancia de reconocer tempranamente los indicadores de violencia y actuar sin demoras, poniendo en funcionamiento los mecanismos previstos para la protección de niños, niñas y adolescentes.