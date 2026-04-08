Salud impulsa una red territorial para fortalecer el abordaje de infancias y adolescencias

Con el objetivo de fortalecer la articulación entre quienes trabajan con infancias, adolescencias y juventudes, el Ministerio de Salud de la provincia desarrolló el taller "Acompañar en red. Taller de articulación territorial para referentes de infancias, adolescencias y juventudes", una instancia orientada a consolidar vínculos entre dispositivos, equipos y espacios de referencia comunitaria.

La actividad reunió a actores que intervienen de manera directa en el acompañamiento cotidiano de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con la premisa de mejorar la coordinación territorial y optimizar las respuestas frente a situaciones particulares.

Del encuentro participaron representantes de Punto Joven de Capital y del área de Políticas Juveniles de Fray Mamerto Esquiú, sumando miradas y experiencias provenientes de distintos territorios y espacios institucionales.

Un taller centrado en la práctica cotidiana

La propuesta estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Políticas Asistenciales, dependiente de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos, y fue pensada como un espacio de intercambio técnico y comunitario.

El eje central del taller estuvo puesto en poner en común lo que cada actor observa en su práctica cotidiana, a partir de la experiencia concreta de quienes trabajan diariamente con las distintas problemáticas y demandas que atraviesan a las infancias, adolescencias y juventudes.

"Conocer qué hay y qué falta"

Milagros Varela, integrante del equipo de la Dirección Provincial de Políticas Asistenciales, explicó que durante el taller se trabajó en "conocer qué hay y qué falta, para poder articular en este grupo que son las infancias y adolescencias".

La definición sintetiza uno de los ejes más relevantes del encuentro: mapear los recursos de contención y sostén disponibles, así como también detectar aquellos puntos donde la red necesita fortalecerse para responder de manera más integral.

En ese sentido, la construcción colectiva del diagnóstico territorial permitió no solo reconocer herramientas ya existentes, sino también visualizar de qué manera pueden complementarse entre sí para dar respuestas más ágiles y coordinadas.

Dispositivos de contención

Otro de los aspectos subrayados por Varela estuvo relacionado con la necesidad de conocer los dispositivos de contención, de sostén y de derivación ante casos puntuales.

Según remarcó, el trabajo se enfocó en definir:

Dónde derivar situaciones específicas

Qué hacer cuando se presenta una situación particular

Qué dispositivos están disponibles para sostener procesos

Cómo fortalecer la intervención comunitaria

Todo ello con un énfasis especial en la salud mental comunitaria, entendida como un eje transversal en el abordaje de las infancias, adolescencias y juventudes.

La mirada territorial y comunitaria aparece así como una herramienta clave para intervenir en problemáticas complejas, favoreciendo respuestas articuladas entre referentes, instituciones y dispositivos especializados.