Salud intensifica los operativos de control focal para prevenir el dengue

El Ministerio de Salud de la provincia continuará esta semana con las acciones preventivas destinadas a evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, vector responsable de la transmisión de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. En ese marco, las autoridades sanitarias difundieron el nuevo cronograma de operativos de control focal que se desplegarán en distintos sectores de la Capital entre el martes 26 y el viernes 29 de mayo.

Las tareas estarán a cargo de la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, en coordinación con la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital. El trabajo conjunto entre ambas áreas apunta a reforzar las medidas de prevención en barrios considerados dentro del esquema programado para esta semana.

De acuerdo con la información oficial, los operativos se realizarán en doble turno, tanto por la mañana como por la tarde, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y facilitar las tareas de inspección y control domiciliario.

Reforzar la prevención

El cronograma dispuesto por las autoridades sanitarias establece que las acciones se desarrollarán en el horario de 8 a 12 horas y luego entre 16 y 19 horas. Durante esas franjas, los agentes recorrerán distintos sectores previamente definidos dentro del esquema de trabajo diagramado para los últimos días de mayo.

Las actividades de control focal forman parte de las estrategias impulsadas por el Ministerio de Salud para disminuir la presencia del mosquito transmisor y reducir los riesgos sanitarios vinculados a enfermedades virales como el dengue, el zika y el chikungunya.

La planificación contempla intervenciones en diversos barrios de la Capital, donde las brigadas realizarán tareas preventivas y controles específicos en domicilios particulares. Para ello, las autoridades solicitaron la colaboración de los vecinos permitiendo el ingreso de los agentes sanitarios.

Los barrios incluidos en el cronograma semanal

Según se informó oficialmente, el operativo abarcará una serie de sectores distribuidos en distintos puntos de la Capital. Las acciones se desarrollarán en los siguientes barrios:

Centro

Emaús

Avellaneda y Tula I

Terebintos Norte etapa B

50 viviendas

60 viviendas

52 viviendas

100 viviendas

120 viviendas

140 viviendas

La inclusión de estos sectores forma parte de la planificación semanal diseñada por los equipos de salud provinciales y municipales para sostener el monitoreo y las tareas preventivas vinculadas al control del mosquito.

El pedido de colaboración a los vecinos

Desde el Ministerio de Salud se remarcó la importancia de la participación de la comunidad para garantizar la efectividad de los operativos. En ese sentido, se solicitó a los vecinos permitir el ingreso de los agentes encargados de las tareas de control focal.

Las autoridades aclararon que el personal estará "debidamente identificado", con el objetivo de brindar seguridad a los residentes durante el desarrollo de los recorridos domiciliarios. El acceso a los hogares resulta una parte central del operativo, ya que permite fortalecer las acciones preventivas y realizar un mejor control en cada sector intervenido.

La estrategia sanitaria se apoya en la articulación entre organismos provinciales y municipales, además de la colaboración vecinal, considerada clave para el desarrollo de las tareas programadas.