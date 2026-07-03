Salud lanzó una convocatoria para llevar charlas preventivas a clubes e instituciones deportivas

El Ministerio de Salud de la provincia continúa desarrollando acciones de promoción y prevención de la salud en distintos espacios comunitarios con el propósito de fortalecer hábitos saludables y contribuir a la construcción de entornos más seguros.

En ese marco, a través de la Dirección de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, la cartera sanitaria anunció el inicio del ciclo de charlas "Educar para prevenir. Promover para transformar", una iniciativa especialmente orientada a clubes e instituciones deportivas de toda la provincia.

La propuesta busca acercar herramientas de formación y prevención a quienes participan de manera cotidiana en la actividad deportiva, promoviendo prácticas que favorezcan el cuidado de la salud y el desarrollo de espacios deportivos más responsables.

Charlas dirigidas a toda la comunidad deportiva

El ciclo fue diseñado con una mirada amplia sobre el funcionamiento de las instituciones deportivas, por lo que las actividades no estarán dirigidas únicamente a los deportistas.

Las capacitaciones están destinadas a todos los actores que integran la vida cotidiana de los clubes y espacios deportivos, con el objetivo de fortalecer la formación integral de quienes cumplen distintos roles dentro de esas instituciones. La convocatoria alcanza a:

Jugadores.

Entrenadores.

Padres.

Dirigentes.

Árbitros.

Demás actores vinculados a la actividad deportiva.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la iniciativa apunta a fortalecer la salud, la seguridad y la formación integral de todas las personas que participan en el ámbito deportivo, entendiendo que la prevención constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de prácticas responsables.

Promover hábitos saludables y prevenir riesgos

A través de estos encuentros, la cartera sanitaria busca generar espacios de aprendizaje que permitan incorporar conocimientos orientados al cuidado de la salud y a la prevención de distintas situaciones que pueden presentarse en el contexto deportivo. Entre los principales objetivos de las charlas se destacan:

Promover hábitos saludables.

Prevenir enfermedades.

Prevenir lesiones.

Fortalecer el juego limpio.

Contribuir a la construcción de entornos deportivos más seguros, responsables y saludables.

La propuesta pretende que cada institución pueda acceder a herramientas que favorezcan tanto el bienestar físico como el fortalecimiento de una cultura deportiva basada en el respeto y la prevención.

Capacitaciones adaptadas a cada institución

Uno de los aspectos centrales del programa es que las actividades serán desarrolladas de manera flexible, teniendo en cuenta las características y necesidades particulares de cada club. Las jornadas se realizarán mediante charlas y capacitaciones dinámicas y participativas, permitiendo que cada institución pueda seleccionar aquellos contenidos que considere prioritarios para su comunidad deportiva.

De esta manera, las temáticas abordadas responderán a los intereses específicos de cada entidad, favoreciendo un intercambio directo entre los equipos técnicos del Ministerio de Salud y quienes integran los clubes.

La modalidad propuesta busca generar espacios de participación activa y adecuar cada encuentro a la realidad de las instituciones que soliciten la visita del equipo.

Convocatoria abierta para los clubes de la provincia

El Ministerio de Salud invitó a todas las instituciones deportivas interesadas en participar del programa a sumarse a la iniciativa mediante la presentación de una solicitud.

Para ello, deberán completar el formulario dispuesto por la cartera sanitaria, a través del cual podrán gestionar la visita del equipo responsable del ciclo de charlas y, además, indicar cuáles son las temáticas que desean abordar durante las capacitaciones.

Este mecanismo permitirá organizar las actividades de acuerdo con las demandas planteadas por cada institución y planificar los encuentros en función de los contenidos considerados de mayor interés.

Cómo solicitar las charlas

Las instituciones deportivas interesadas en recibir las capacitaciones podrán gestionar la visita del equipo del Ministerio de Salud completando el formulario dispuesto para tal fin.

A través de ese formulario será posible:

Solicitar la visita del equipo de capacitadores.

Seleccionar las temáticas que cada institución desea abordar durante las charlas.

Con esta convocatoria, el Ministerio de Salud continúa ampliando sus acciones de promoción y prevención en el territorio provincial, impulsando una propuesta que busca fortalecer la formación de quienes integran los clubes e instituciones deportivas y consolidar una cultura centrada en la prevención, el cuidado de la salud y la construcción de espacios deportivos más seguros, responsables y saludables.

Si lo deseas, puedo adaptar esta nota a un formato más institucional o a un estilo más periodístico para un portal de noticias.