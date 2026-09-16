Salud Mental despliega acciones de prevención del suicidio en el interior

En el marco del Mes de Prevención del Suicidio, el Ministerio de Salud de la provincia puso en marcha una serie de acciones en zonas consideradas claves del interior provincial y denominadas Región Amarilla.

La iniciativa está a cargo de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos, que llevará adelante jornadas comunitarias orientadas a la prevención del suicidio. La propuesta busca profundizar el concepto de co-responsabilidad, convocando a distintos sectores que forman parte de las comunidades y que pueden intervenir en las estrategias de prevención.

El trabajo contempla la participación de Salud, Seguridad, Educación, clubes, referentes comunitarios y la comunidad en general, con una mirada que apunta a generar una intervención articulada y territorial.

La elección de las localidades que integran la Región Amarilla responde a los datos que se encuentran bajo vigilancia epidemiológica del Observatorio de Salud Mental. Según esos registros, se trata de zonas consideradas críticas debido a los elevados índices de intentos de suicidio.

Las localidades incluidas en la Región Amarilla

Las acciones comenzaron en Andalgalá, donde se inició el recorrido previsto por el equipo de Salud Mental. La planificación contempla la continuidad de las jornadas a lo largo del mes en distintas localidades del interior provincial.

El cronograma incluye:

Andalgalá , donde se iniciaron las acciones.

, donde se iniciaron las acciones. Chumbicha .

. Nueva Coneta .

. Belén .

. Londres .

. Tinogasta .

. Fiambalá .

. Santa María .

. San José, donde finalizarán las actividades.

El despliegue territorial abarca así distintas zonas de la provincia y contempla un recorrido que permitirá desarrollar las acciones de prevención en cada una de las localidades incluidas.

La denominación de Región Amarilla se encuentra vinculada específicamente con la información relevada por el Observatorio de Salud Mental y con la identificación de aquellos sectores donde los datos epidemiológicos muestran elevados índices de intentos de suicidio.

En este sentido, la intervención parte de información bajo vigilancia epidemiológica y busca orientar las acciones hacia los lugares señalados como críticos.

Tres instancias de trabajo comunitario

La estrategia diseñada por la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos contempla diferentes instancias de intervención. El trabajo se desarrollará de manera progresiva, comenzando con los referentes institucionales y avanzando luego hacia dispositivos y espacios comunitarios.

En una primera instancia, se trabajará con referentes institucionales. Esta etapa permitirá abordar la temática desde las instituciones que forman parte de cada comunidad. Posteriormente, se avanzará con el dispositivo Cuidado entre pares, incorporando otra modalidad de trabajo vinculada con la prevención y la participación comunitaria.

Finalmente, las acciones llegarán a los clubes a través de la propuesta Clubes que cuidan, incorporando a estos espacios dentro de la estrategia territorial.

La planificación queda estructurada, de este modo, en tres momentos:

Primera instancia: trabajo con referentes institucionales.

trabajo con referentes institucionales. Segunda instancia: dispositivo Cuidado entre pares.

dispositivo Cuidado entre pares. Tercera instancia: Clubes que cuidan.

Esta secuencia forma parte de una propuesta que busca ampliar progresivamente la participación de los distintos actores presentes en cada localidad.

Profundizar la corresponsabilidad

Uno de los ejes centrales de las jornadas comunitarias es profundizar en la co-responsabilidad frente a la prevención del suicidio. Para ello, la convocatoria no se limita al ámbito sanitario, sino que incorpora a sectores e instituciones con presencia en las comunidades.

La participación prevista incluye a Salud, Seguridad y Educación, además de clubes, referentes comunitarios y la comunidad en general. La estrategia planteada por el Ministerio de Salud apunta de esta manera a involucrar a distintos actores en una temática que requiere una mirada comunitaria. El abordaje propuesto contempla tanto a los referentes institucionales como a espacios donde se desarrollan actividades y vínculos cotidianos, entre ellos los clubes.

El dispositivo Cuidado entre pares y la iniciativa Clubes que cuidan forman parte de ese esquema de trabajo, que se desplegará en las localidades de la Región Amarilla durante el Mes de Prevención del Suicidio.