Lleguemos al Barrio brindó más de 1.100 atenciones en San Fernando

El Ministerio de Salud continúa desplegando el Programa Lleguemos al Barrio en distintos puntos de la provincia, con el propósito de acercar los servicios de salud pública a aquellas localidades que se encuentran más alejadas de los centros urbanos y que no cuentan con todas las especialidades médicas de manera permanente.

En este marco, días atrás el equipo del programa visitó la localidad de San Fernando, en el departamento Belén, donde desarrolló un amplio operativo que permitió concretar 1.175 atenciones de diferentes especialidades y servicios.

La presencia territorial del programa permitió concentrar en una misma jornada prestaciones vinculadas con distintas áreas de la salud, ampliando el acceso de los vecinos a profesionales y servicios que forman parte de la atención sanitaria. El operativo incluyó consultas de clínica médica, pediatría, nutrición, obstetricia, odontología, oftalmología y cardiología, además de prestaciones de enfermería, vacunación y farmacia. A este esquema se sumó también la atención médica veterinaria.

Consultas y prestaciones de distintas especialidades

Entre las atenciones realizadas en San Fernando se contabilizaron 61 consultas de clínica médica, destinadas a la atención general de los pacientes. También se brindaron 52 atenciones de pediatría, mientras que el área de nutrición registró 69 prestaciones.

En materia de salud de la mujer, el servicio de obstetricia concretó 71 atenciones, en tanto que odontología realizó 78 prestaciones. El detalle de las especialidades médicas atendidas durante el operativo incluye:

Clínica médica: 61 atenciones.

61 atenciones. Pediatría: 52 atenciones.

52 atenciones. Nutrición: 69 atenciones.

69 atenciones. Obstetricia: 71 atenciones.

71 atenciones. Odontología: 78 atenciones.

78 atenciones. Oftalmología: 98 pacientes.

98 pacientes. Cardiología: 44 pacientes.

Dentro del conjunto de prestaciones, oftalmología atendió a 98 pacientes, mientras que el servicio de cardiología recibió a 44 personas. De este modo, el operativo incorporó tanto consultas de atención general como especialidades específicas.

Enfermería, vacunación y acceso a medicamentos

El despliegue sanitario también contempló servicios fundamentales para la atención y el cuidado de la salud. El área de enfermería brindó 166 atenciones, que incluyeron la colocación de inyectables, curaciones y otras prestaciones. A su vez, el equipo de vacunación aplicó 70 dosis correspondientes al Calendario Nacional, permitiendo incorporar esta prestación dentro de la jornada desarrollada en la localidad.

Otro de los componentes del operativo estuvo relacionado con el acceso a medicamentos. En este sentido, el servicio de farmacia realizó la entrega de 186 medicamentos, como parte de las acciones desarrolladas durante la visita del programa.

La incorporación de estas áreas permitió que el operativo no se limitara exclusivamente a las consultas médicas, sino que reuniera distintas herramientas de atención sanitaria en un mismo espacio.

También hubo atención médica veterinaria

La actividad desarrollada en San Fernando incluyó además prestaciones destinadas a la salud de los animales. El equipo de atención médica veterinaria realizó 118 desparasitaciones, mientras que también se colocaron 55 vacunas.

Asimismo, se recibieron 107 consultas por distintas patologías, ampliando el alcance del operativo hacia la atención veterinaria.

La presencia de este servicio formó parte del conjunto de acciones desarrolladas durante la visita del Programa Lleguemos al Barrio, que de esta manera sumó prestaciones para la población y para los animales de la localidad.