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Pronóstico del tiempo

Para estar atentos: se viene un miércoles con ráfagas de hasta 59 km/h en Catamarca

El día tendrá temperaturas que irán desde los 14 grados a los 25 grados, marcando el repunte de los registros primaverales. El viento será otra vez el protagonista.

16 Septiembre de 2026 07.40

Se viene una jornada para buena parte de la provincia con condiciones meteorológicas estables, temperaturas en ascenso y destacada presencia del Innombrable, una tendencia que se va a extender a lo largo de la semana. Para muestra el día comenzó con cielo despejado y el viento ya soplando desde el Noreste (NE), según el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cómo sigue la mañana?

Con el comienzo de la mañana, las condiciones del cielo cambiarán a ligeramente nublado, lo que permitirá tener presencia de sol en buena parte de este tramo del día. En cuanto a la temperatura, esta continuará en torno a los 14 grados, mientras que el viento rotará al Norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. A diferencia de las primeras horas, se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

La tarde con la máxima

El ascenso térmico se hará más marcado durante la tarde, cuando el termómetro llegará a los 25 grados, convirtiéndose en el registro máximo previsto para este miércoles. El cielo permanecerá parcialmente nublado y en cuanto al viento, este continuará soplando del mismo sector y igual intensidad.

En esta franja horaria se registrarán también las ráfagas más intensas del día, que podrían alcanzar valores de entre 51 y 59 km/h, el máximo de la jornada.

Noche con descenso térmico

Durante la noche, las condiciones se mantendrán algo nubladas y la temperatura descenderá hasta los 16 grados. El viento continuará soplando desde el Norte pero las ráfagas se ubicarán entre 42 y 50 km/h, marcando un descenso en relación a la hora anterior.

De esta manera, el pronóstico para este miércoles presenta una jornada caracterizada por un cielo entre despejado y algo nublado, un marcado ascenso de la temperatura hacia la tarde y presencia de viento del norte, con las ráfagas más fuertes previstas durante la segunda mitad del día.

 

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Catamarca Clima Catamarca SMN Viento

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