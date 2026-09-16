Para estar atentos: se viene un miércoles con ráfagas de hasta 59 km/h en Catamarca

Se viene una jornada para buena parte de la provincia con condiciones meteorológicas estables, temperaturas en ascenso y destacada presencia del Innombrable, una tendencia que se va a extender a lo largo de la semana. Para muestra el día comenzó con cielo despejado y el viento ya soplando desde el Noreste (NE), según el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cómo sigue la mañana?

Con el comienzo de la mañana, las condiciones del cielo cambiarán a ligeramente nublado, lo que permitirá tener presencia de sol en buena parte de este tramo del día. En cuanto a la temperatura, esta continuará en torno a los 14 grados, mientras que el viento rotará al Norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. A diferencia de las primeras horas, se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

La tarde con la máxima

El ascenso térmico se hará más marcado durante la tarde, cuando el termómetro llegará a los 25 grados, convirtiéndose en el registro máximo previsto para este miércoles. El cielo permanecerá parcialmente nublado y en cuanto al viento, este continuará soplando del mismo sector y igual intensidad.

En esta franja horaria se registrarán también las ráfagas más intensas del día, que podrían alcanzar valores de entre 51 y 59 km/h, el máximo de la jornada.

Noche con descenso térmico

Durante la noche, las condiciones se mantendrán algo nubladas y la temperatura descenderá hasta los 16 grados. El viento continuará soplando desde el Norte pero las ráfagas se ubicarán entre 42 y 50 km/h, marcando un descenso en relación a la hora anterior.

De esta manera, el pronóstico para este miércoles presenta una jornada caracterizada por un cielo entre despejado y algo nublado, un marcado ascenso de la temperatura hacia la tarde y presencia de viento del norte, con las ráfagas más fuertes previstas durante la segunda mitad del día.